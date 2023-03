Manifestações contra Lula só envergonham quem as fizer

A vitória de Lula da Silva nas eleições brasileiras foi recebida com enorme alívio por todo o mundo, não apenas pela esquerda, mas por todas as pessoas que, por serem minimamente civilizadas, não se identificam com a boçalidade, a barbárie e o obscurantismo que marcaram os quatro longos anos da presidência de Bolsonaro. Essa vitória foi difícil, mas foi inquestionável. Contudo, tal como havia acontecido aquando das presidenciais norte-americanas em que um bando indescritível de arruaceiros trumpistas invadiu o Capitólio, também no Brasil uma horda semelhante, beneficiando de amplas cumplicidades bolsonaristas, invadiu e vandalizou a sede dos órgãos de soberania num ato de paranoia revanchista após a posse festiva de Lula da Silva.

Por cá, os apoiantes de Trump e de Bolsonaro que lançam tantos gritos de vergonha contra os outros que não ficam com nenhuma para si, não esconderam a sua mágoa com a derrota eleitoral dos seus heróis da extrema-direita, e embora tivessem de fingir algum constrangimento com os atos de vandalismo a que o mundo assistiu incrédulo, não deixaram de manifestar a sua compreensão e solidariedade para com as generosas intenções dos arruaceiros.

No Brasil, os processos judiciais que haviam condenado Lula da Silva foram anulados pela Justiça brasileira que reconheceu que as acusações de Dallagnol e os julgamentos de Moro não passaram de uma grotesca farsa montada por opositores políticos investidos em funções judiciais, tendo como único objetivo impedir Lula da Silva de concorrer contra Bolsonaro nas eleições de 2018. O reconhecimento da falsidade das acusações e da parcialidade dos julgamentos foi, embora tardiamente, formalmente reconhecida pelas mais altas instâncias da Justiça brasileira.

Depois disto, continuar a acusar o Presidente Lula da Silva de corrupção e invocar os julgamentos de Moro como demonstração disso mesmo, insistindo na mentira, chama-se difamação. Contudo, a última coisa com que a extrema-direita se preocupa é em reconhecer a verdade, dado que esta, invariavelmente, destrói toda a sua narrativa assente na obsessiva e sistemática repetição de mentiras. Para os bolsonaristas de lá e de cá, Lula será sempre um corrupto e Bolsonaro será sempre um modelo de virtudes e se a realidade os desmente, é a realidade que se engana.

Vem isto a propósito, obviamente, da anunciada visita de Lula da Silva a Portugal, a coincidir com as comemorações do aniversário do 25 de Abril.

É evidente que o anúncio feito pelo Ministro João Gomes Cravinho, no Brasil, de que Lula discursaria na sessão solene de 25 de Abril na Assembleia da República, sem que a Assembleia tivesse decidido tal coisa, foi uma gaffe inacreditável. Mesmo que a Assembleia da República entendesse fazer esse convite nunca poderia ser o Governo a anunciá-lo publicamente. Pior ainda, quando tal convite nem sequer existiu.

Porém, importa afirmar sem quaisquer equívocos que a visita do Presidente da República do Brasil a Portugal é honrosa para o nosso país. Ao contrário de Bolsonaro que só nos brindou com desconsiderações, Lula da Silva é um amigo de Portugal e é bem-vindo entre nós. A coincidência dessa visita com as comemorações do 25 de Abril é uma coincidência feliz.

Se Lula da Silva discursasse na Sessão Solene do 25 de Abril não seria algo de absolutamente inédito. Em 1989, na Sessão Solene do 25 de Abril no plenário da Assembleia da República intervieram o Presidente da Assembleia da República, Vítor Crespo, e a Presidente da Assembleia Nacional da Guiné Bissau, Carmem Pereira. Na véspera, teve lugar uma outra sessão evocativa, na Sala do Senado, em que intervieram jovens Deputados, entre os quais o autor destas linhas.

Todavia, é razoável que a sessão solene alusiva ao 25 de Abril decorra nos moldes habituais e que haja uma outra sessão solene de boas vindas ao presidente Lula da Silva tal como aconteceu na sua anterior visita, nessa qualidade, à Assembleia da República.

O que já não é razoável e merece uma veemente condenação é o anúncio da extrema-direita de tudo fazer para contestar a visita do Presidente do Brasil, dentro e fora do Parlamento.

Bem se percebe que, para a extrema-direita, a oportunidade de manifestar o seu ódio à democracia contestando simultaneamente o 25 de Abril e Lula da Silva, é dois em um.

Se os Deputados da extrema-direita não quiserem estar presentes na sessão solene, é lá com eles. Ficará para sempre a ideia de que receberiam Bolsonaro com todas as honras se tivessem tido essa oportunidade, mas desconsideram a visita de Lula da Silva.

Já a intenção de perturbar a sessão solene de boas-vindas ao Chefe do Estado de um grande país irmão e amigo de Portugal como é o Brasil, fazendo uma arruaça que envergonhe a Assembleia da República e Portugal perante o mundo, será, a ocorrer, uma tentativa de prejudicar as relações entre Portugal e o Brasil e de vandalizar as instituições democráticas. Estou certo porém que, seja qual for o modelo da arruaça, nem as relações entre Portugal e o Brasil serão prejudicadas, nem os democratas portugueses terão com que se envergonhar, a menos que seja com a vergonha alheia, já que a extrema-direita, como se sabe, não tem vergonha nenhuma.