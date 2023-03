Mais Estado, menos Habitação: o grau zero da política portuguesa

Em 11 de setembro de 2001, na sequência do inesperado e aterrador atentado às Torres Gémeas, que destruiu o centro de Nova York, o local passou a ser conhecido por ground zero: o limite da catástrofe.

Em Portugal, a 16 de fevereiro de 2023, com o anúncio propagandístico, “Mais Habitação”, o governo do nosso país atingiu o grau zero da política. É impossível e impensável descer mais, sem que, como dizia, recentemente, um ex-Presidente da República, o país fique perigoso.

Atacar a liberdade de fruição dos bens próprios, atacar a propriedade privada, desrespeitando as regras básicas em que se construiu o Estado de Direito moderno, sem que estejamos em Estado de Guerra ou Estado de Sítio, e dizer que tudo se faz em nome do interesse público, da salvaguarda da função social do direito de propriedade é, não apenas, passar dos limites constitucionalmente aceitáveis, como, sobretudo, pôr em causa a lucidez dos cidadãos de uma forma demagógica e populista.

É certo que já houve anúncios semelhantes. É certo que, para muitos, tal como no passado, também este anúncio não passará do papel. É certo, ainda, que o governo que agora faz este anúncio, prolixo e excêntrico, de enorme paixão pela habitação, é o mesmo que nos últimos sete anos nada fez nesta área. Relembre-se, a propósito que: 1) em 2016, foi anunciado um investimento de 1400 milhões por parte do Fundo de Capitalização da Segurança Social, a fim de recuperar património do Estado para arrendamento; 2) em 2018, apresentou-se a “Nova Geração de Políticas de Habitação”, para reabilitar as habitações e dinamizar o arrendamento; 3) ainda no mesmo ano, foi apresentado o “Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior”, com uma duração prevista entre 2018 e 2030 e tendo como escopo requalificar de mais de 250 imóveis em todo o território nacional, com um aumento de 11526 novas camas; 4) por fim, em 2019, anunciou-se o “Plano de Reabilitação de Património do Estado” para Arrendamento Acessível com um objetivo ainda mais ambicioso: até 2024, data em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, garantir o direito universal à habitação.

Ou seja, se já estávamos habituados a toda esta propaganda e à correspondente irresponsabilidade, agora foi demais. Passou-se o Rubicão da razoabilidade e do mais elementar bom senso em democracia. Pior é impossível. Chegámos mesmo ao grau zero.

“Mais Habitação” só pode, assim, significar, usando a novilíngua de George Orwell, “Menos Habitação”. E o novo Ministério da Habitação só pode significar Ministério que nada faz pela habitação, pois nem daquela que está a seu cargo, através do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, consegue cuidar devidamente, reabilitando, arrendando o que está devoluto, cobrando as rendas, pagando os condomínios e fiscalizando os abusos diários.

Mas o governo não se limita só a trocar o sentido das palavras, também usa o duplo pensar, descrito no famoso Mil Novecentos e Oitenta e Quatro. Isto é, apresenta as medidas e manda dizer a seguir, pelos seus arautos mais próximos, que, afinal, estas medidas são apenas para testar e não para levar a sério.

Se é para promover mais e melhor habitação para os portugueses, então, que se aplique a lei e se transfira toda a responsabilidade desta política pública para as Autarquias. É aí que está a responsabilidade da Habitação. E é aí, por razões de subsidiariedade, proximidade, eficiência e eficácia, que a mesma deve continuar. Não sendo por acaso que o IMI e o IMT, os nossos impostos sobre o património, são uma receita municipal. É assim também em quase toda a União Europeia. Mas não, os municípios nem sequer foram ouvidos sobre este Programa.

Aliás, é porque muitos municípios também se têm demitido dessa sua atribuição essencial que gastam tantas vezes a sua receita em obras de fachada e programas de duvidosa utilidade pública. Ao Estado cabe a garantia do direito a uma habitação condigna e a respetiva regulação nacional, mas a efetivação desse direito faz-se através de políticas públicas municipais: primeiro, que incentivem a iniciativa privada a criar boa habitação; segundo, que preencham adequadamente as falhas de mercado, recuperando e contruindo habitação acessível para os mais carenciados. Nesta, como, infelizmente, em muitas outras áreas da governação, o Estado não resolve o problema, o Estado é o problema.

Fui membro de uma Assembleia de Freguesia, de uma Assembleia Municipal, Presidente de uma Câmara Municipal e membro de três Governos constitucionais, sempre em maiorias eleitorais do Partido Socialista. Já não sou militante há mais de vinte anos, mas este não é, certamente, o mesmo Partido Socialista por quem, muitas vezes, com prejuízo pessoal e profissional, dei a cara. O partido de Mário Soares. Um partido com falhas, com decisões menos conseguidas, como toda a obra humana, mas, ainda assim, um partido moderado, responsável, defensor da liberdade e dos direitos individuais.

E é por isso que, embora estando fora da vida política há mais de doze anos, achei que é tempo de dizer que o rei vai nu. E o responsável pela situação a que se chegou tem um rosto e um nome: António Costa.

Enfim, temos mais Estado e menos habitação. Temos a habitual indignação, mas também, infelizmente, a mesma resignação de sempre. Parafraseando um conhecido humorista, andam a gozar com quem trabalha!