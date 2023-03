As greves não são uma anomalia. Anomalia é não haver greves no privado

Temos assistido a longos períodos de paralisação de professores das escolas públicas e à supressão dos comboios na CP, totalizando 31 dias de greves parciais nos primeiros dois meses do ano. Se, no caso dos professores, com mais espaço para explicarem as suas reivindicações, ainda se sente a solidariedade da maioria da população, o mesmo não acontece com os trabalhadores da CP. Só numa coisa este discurso tem razão de ser: ao não serem ressarcidos pelo que pagaram pelo passe social, os utentes ficam com todos os custos da greve, poupando a empresa, cuja a administração só sente a pressão política, não a financeira.