Obesidade: já não é possível deixar para amanhã

A obesidade é o grande problema de saúde pública do nosso tempo e prevê-se o seu agravamento no futuro. Este é o cenário previsto para daqui a pouco mais de uma década: em 2035, uma em cada quatro pessoas no mundo viverá com obesidade. Nesse mesmo ano, o número de menores com esta doença duplicará em relação aos mais de 124 milhões já registados.

Neste 4 de março, em que se assinala o Dia Mundial da Obesidade, a solução que se exige a todos, desde as sociedades médicas, como a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), até às autoridades de saúde, escolas, famílias, já não é apenas urgente, é absolutamente emergente. Deixar para resolver amanhã, será permitir que o cenário previsto para 2035 se concretize. Tal como nós médicos defendemos para o tratamento da doença em si, também enquanto comunidade, quanto mais cedo interviermos no combate a esta doença crónica maiores serão as probabilidades de sucesso.

E o presente em Portugal dá-nos já sinais que têm de ser imediatamente abordados: 56% dos adultos vivem com excesso de peso, segundo o balanço de 2022 do relatório Health at a Glance, da OCDE. Esta é também uma realidade para uma em cada três crianças, diz-nos o estudo COSI, da OMS. Em 2025 – e isso é mesmo já amanhã – a população com obesidade no nosso país será em número superior ao dos habitantes da Grande Lisboa, prevê a World Obesity Federation.

E tudo isto com uma fatura financeira elevadíssima: 1,2 mil milhões de euros da despesa em saúde é dedicada anualmente a tratar patologias relacionadas com esta doença crónica, desde a diabetes, hipercolesterolemia, acidentes cardiovasculares, doenças malignas, depressões. A lista é longa, uma vez que a obesidade é por si só um fator de risco para mais de 200 outras doenças. A que se somam perdas de pelo menos 5 anos de vida em relação à população saudável e até altas taxas de absentismo ao trabalho ou de menor produtividade, que a nível global custam 3,3% do PIB global da OCDE.

A culpa é um dos pesos-pesados que vêm sempre associados a esta doença. A culpa da pessoa, que tem excesso de peso. A culpa de comer o que não se deve, de não fazer exercício suficiente. Contudo, a obesidade é uma doença crónica bem mais complexa. A principal causa é um desequilíbrio energético entre calorias que são consumidas e as que são gastas. Entre 40 a 70% do nosso peso depende da nossa herança genética, raça/etnia e história familiar. Também contam fatores endócrino-metabólicos, aspetos psicológicos, como o stress ou a angústia, que afetam o apetite, a educação, o nível de rendimentos ou a capacidade de acesso a cuidados de saúde. Por isso, é essencial que se enfrente este grande problema de saúde pública em conjunto, abstendo-nos desta visão que estigmatiza o doente. Mais de 50% das pessoas com excesso de peso e obesidade sentiram-se discriminadas na escola, em locais públicos ou no trabalho. Quase 40% pela família. É preciso mudar.

Juntos devemos atuar na prevenção, através de melhorias nos estilos de vida ou do aumento da literacia, permitindo por exemplo que todos saibam identificar malefícios nos rótulos dos produtos. Mas é preciso mais. Em vez de se atuar apenas no fim da linha, quando os doentes apresentam já complicações como diabetes ou hipertensão, o sistema tem de se concentrar em promover a saúde, em garantir o acesso equitativo a ações de diagnóstico e de monitorização e também à medicação, o que implicará um maior investimento público, nomeadamente para aqueles que têm menores possibilidades financeiras. Existem terapêuticas que, aliadas com alterações de estilo de vida, têm demonstrado perdas de 6 a 8% de peso após um ano de tratamento. E existem novas e mais eficazes opções terapêuticas que estão já disponíveis noutros países, aguardando-se com expectativa a sua chegada a Portugal. A criação de consultas de obesidade nos cuidados de saúde primários seria mais importante passo a dar.

Agir agora permitirá conter e reverter este cenário futuro. Vamos a isso?

*João Jácome de Castro, endocrinologista, é presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo