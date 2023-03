Tár”, a terceira longa-metragem de Todd Field (autor de uma óptima estreia, “Vidas Privadas”, 2001, e de um filme menos conseguido, “Pecados Íntimos”, 2006, seguidos de um hiato) tem gerado um compreensível entusiasmo e um compreensível repúdio: ganhou os quatro principais prémios da crítica americana e mereceu de Richard Brody, na “New Yorker”, o epíteto de filme com ideias reaccionárias e estética reaccionária, o mesmo que tinha aplicado ao último Tarantino. Entendo o entusiasmo, que partilho, e o repúdio, que me diverte. Tudo menos as meias-tintas. Um filme como “Tár” tem demasiadas “anomalias” para nos ficarmos pelo “mediano”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.