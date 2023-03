Sem filtro

Quando era adolescente, era fã de livros policiais. A minha biblioteca caseira deve ter umas centenas de livros comprados nessa altura. Ainda comprei uns tantos da Coleção Vampiro, mas foi a coleção Coleção Vampiro Gigante que me agarrou. Comprei muitos da Agatha Christie. Comprei as coleções completas de Erle Stanley Gardner e de Raymond Chandler, autor de alguns livros que considero estarem entre os melhores que já li. Cada autor tinha direito a cores diferentes. Os de Miss Marple e Hercule Poirot eram cinzentos; as aventuras de Perry Mason, amarelos. Os de Philip Marlowe eram verdes-azulados. Obviamente, não falhei nenhum dos livros vermelhos de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.