Porque irá prosseguir a guerra

Ao longo do ano que decorreu desde que a Rússia lançou a sua invasão da Ucrânia em larga escala, a guerra evoluiu de maneiras que poucos previram. A noção convencional era a de que as forças russas dominariam rapidamente os ucranianos e tomariam posse no país de muito mais do que haviam ganho em 2014. Outros iam mais longe, prevendo que a Rússia iria derrubar o Governo em Kiev e substituí-lo por um regime fantoche que haveria de ratificar o controlo russo e deixar de personificar uma alternativa de aspeto ocidental à desolação em que a Rússia de Vladimir Putin se transformou.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.