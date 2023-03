Os madeirenses não são de segunda

No início do outono de 2023, os madeirenses vão ser chamados a eleger os seus representantes na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) para os próximos quatro anos. Como os demais atos eleitorais, essa ida às urnas deveria ser um momento de celebração da democracia e de efetivação do princípio constitucional do sufrágio universal, igual e direto.

Todavia, na qualidade de presidente da Iniciativa Liberal, mas também enquanto cidadão, é com profunda preocupação que constato que esse pilar do nosso regime, isto é, de que a cada um dos portugueses corresponde um voto, feito em igualdade de circunstâncias, não está a ser devidamente respeitado.