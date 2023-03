“On Liberty” infanto-juvenil

Em 1807, Thomas Bowdler comoveu-se com as mulheres e crianças impedidas de ler Shakespeare e ofereceu-lhes uma versão expurgada de tudo o que fosse contrário à moral e aos bons costumes da época. Mais de 200 anos depois, a editora do falecido Roald Dahl, com a mesma preocupação, contratou uma equipa de “leitores de sensibilidades”, uns seres omnipresentes na literatura infantil. Depois de cortarem os livros a torto e a direito, temos acesso à sua obra completa sem gente rechonchuda, com falta de cabelo ou a pele mais escura.

