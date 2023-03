O valor da arte cristã de Goa

O Museu de Arte Cristã de Goa, criado em 1994, celebrou 29 anos de existência. É um projeto da Arquidiocese de Goa e Damão, cuja constituição se deve à convergência de vontades entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o Indian National Trust for Art and Cultural Heritage de Nova Deli. A arte indo-portuguesa é apresentada na sua diversidade em todo o seu esplendor, reunindo uma coleção única de Arte Cristã de influência indiana. São cerca de cem obras, que identificam de modo especial uma identidade cultural e religiosa própria, abrangendo pinturas, esculturas em madeira e marfim, têxteis, livros, metais preciosos e mobiliário. Foi Maria Helena Mendes Pinto quem reuniu pacientemente esse acervo que agora se encontra enriquecido e melhorado e que está documentado no magnífico catálogo, coordenado por Natasha Fernandes, com textos de Avinash Rebelo, Nascimento de Souza, Maria Fernanda Matias, Walter Rossa, Jason Keith Fernandes e Ranjit Hoskote. A presença do Cardeal D. Filipe Neri Ferrão e das autoridades do Estado de Goa foi especialmente importante na cerimónia, devendo-se o projeto de reorganização e valorização museográfica do Museu de Arte Cristã a uma cooperação inédita entre o Ministérios da Cultura da República da Índia e de Portugal e da Fundação Calouste Gulbenkian — que tem acompanhado o Museu, nos momentos-chave da sua vida e da sua afirmação.

