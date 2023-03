O quebra-cabeças das urgências

Se tivesse que resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, o que faria? A resposta está longe de ser simples, mas creio que é claro para todos que o verdadeiro quebra-cabeças está no serviço de urgências, por onde devemos olhar em primeiro lugar, possivelmente com a implementação de uma evolução estrutural nos serviços.

Além de alterações de lógica de funcionamento, como no caso do NHS no Reino Unido, onde os casos menos graves esperam em casa ou são acompanhados em unidades de cuidados primários (como Centros de Saúde), a tecnologia é uma solução viável ao desafogo das urgências. Através da implementação de uma estratégia online mais eficaz e em tempo real, é possível criar o necessário desafogo.

Com a modernização do atendimento domiciliário ou a digitalização do processo clínico do paciente, é possível solucionar grande parte da dificuldade de acompanhamento de todas as partes envolvidas. Médicos e enfermeiros responsáveis passam a ter um acesso completo ao historial clínico do doente através da cloud, eliminando grande parte da burocracia normalmente exigida. Trata-se de um investimento inicial que requer algumas alterações estruturais complexas, inclusivamente sistemas de segurança reforçados para a proteção de dados do cliente, que contribuem positivamente para a empresa, ainda que a longo-prazo. A recolha de registos médicos permite aos profissionais obter a informação completa sobre os pacientes, numa questão de minutos.

Acredito que a solução deva passar, também, pela flexibilização do trabalho dos profissionais de Saúde, sendo esta benéfica para várias vertentes. Os enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde passam a usufruir de uma liberdade laboral maior, à distância de poucos cliques. A criação de uma via direta de contacto com os colaboradores, onde sejam disponibilizadas as vagas e a remuneração respetiva. Desta forma, será mais fácil para as empresas gerir os processos de contratação, minimizando a formalidade burocrática que dificulta desnecessariamente a distribuição e gestão de horários.

Por último, e não menos importante, os pacientes. É necessário existir um acompanhamento continuado do doente, especialmente os mais idosos, que normalmente vivem sozinhos, e necessitam de um plano de tratamento personalizado mais eficaz, onde os seus familiares ou prestadores de cuidados de saúde envolvidos sejam prontamente alertados, caso seja detetada alguma anomalia. Assim, será possível assegurar que os pacientes gozam de cuidados superlativos a partir de casa, retirando alguma pressão dos centros hospitalares, em que a capacidade de resposta muitas vezes é inferior à procura.

Ainda no que diz respeito aos pacientes e a todos os que usam serviços de saúde, é imperativo haver uma formação e educação real dos doentes. Os especialistas estão a abraçar tecnologias que podem ajudar a informar e a envolvê-los melhor, permitindo que estes tenham acesso a mais informação sobre os seus casos clínicos, mantendo-os por dentro de todos os processos. Informação nunca é de mais e, no caso da saúde, ajuda a acalmar os pacientes, a acompanhá-los devidamente e a libertar os serviços de visitas desnecessárias.

Diria assim que o quebra-cabeças das urgências e o início da revolução necessária do SNS passa pela adoção de mais e melhor tecnologia, aplicada de forma transversal a todos os serviços e à sua organização.

João Hugo Silva é cofundador e presidente executivo da plataforma digital MyCareforce, que gere vagas de horários em instituições de saúde