O azar de Fernando Medina

Fernando Medina anda em maré de azar. Noutras condições os resultados da economia em 2022 seriam motivo para grandes festejos. Foi o que fez Mário Centeno. Andou anos a atirar foguetes com a redução do défice até o colocar a zero. Nesses tempos, o rigor orçamental e o controlo das contas públicas tinham-se tornado um enorme capital político, por conta dos desvarios de José Sócrates. Esse tempo passou. Os resultados são apresentáveis, mas as preocupações são outras. Atormentado pelo “fantasma” de Alexandra Reis e por heranças deixadas na Câmara Municipal de Lisboa, Medina terá o seu momento de glória ofuscado por uma inflação persistente e uma crise social crescente.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.