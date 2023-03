Nem todos perdem com a subida do preço das casas

Quem ouve a discussão sobre o mercado imobiliário pode, por vezes, ficar com a ideia de que a brutal valorização das casas nos últimos anos é uma espécie de apocalipse que sobre todos nós se abateu. Nada mais errado. É péssimo para quem quer comprar ou arrendar casa, mas tem sido um verdadeiro maná para muitos portugueses (e não só). Talvez valha a pena dizer o óbvio: para uma economia estagnada e endividada — no Estado, nos privados e face ao exterior —, a atração de capitais nunca pode ser uma má notícia. A questão é o que fazer com eles. Há quem esteja a ganhar bastante. Não é por acaso que são quem mais vocifera contra algumas das medidas anunciadas. Perfeitamente natural. Muitos fizeram investimentos com expectativas que agora podem ser goradas. Convém, ainda assim, não fugir do problema e focarmo-nos no que está em causa. Os números não deixam grande margem para interpretações subjetivas. Bastam três. Primeiro, entre 2013, quando bateram no fundo, e o terceiro trimestre de 2022, os preços da habitação mais do que duplicaram. É uma média nacional que fica aquém do que aconteceu em cidades como Lisboa ou Porto e que, ainda assim, vai bem além da inflação acumulada nestes anos ou, pior, do que o aumento do rendimento médio dos portugueses. Segundo, o alojamento local entrou em força em Portugal e, em menos de uma década, já soma mais de 100 mil registos. Terceiro, as rendas subiram 50% nos últimos cinco anos. A mediana, claro está, porque em alguns casos o salto foi quase o dobro.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.