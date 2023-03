Da ambição à ação: pela qualidade da nossa arquitetura e da nossa paisagem

Tem sido longo o caminho dos arquitetos na defesa de uma Política de Arquitetura para Portugal.

Olhando à nossa Constituição, adivinharíamos um caminho mais curto. Mais suave. Mais consistente. Mais certeiro. Afinal, está na letra da lei – a que ocupa o topo do Direito Português – que “todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender” e que “todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.” Fala-se de habitação, de urbanismo, de ambiente. Fala-se de arquitetura e daquele que é o seu desígnio: a qualidade de vida dos cidadãos. E determina-se o seu interesse: o bem comum.

A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem - PNAP - foi aprovada em Resolução de Conselho de Ministros, em 4 de julho de 2015.

Reconhecia-se, assim, o valor social, cultural, económico, ambiental e ecológico, e o impacto da arquitetura e da paisagem no bem-estar e na qualidade de vida das populações. Reconhecia-se que arquitetura e paisagem de qualidade importam no desenvolvimento do País, contribuindo para a competitividade da nossa economia e para uma sociedade mais digna, justa e inclusiva.

Propôs-se uma visão para o País: a arquitetura e a paisagem como recursos estratégicos das políticas de desenvolvimento; cidadãos e instituições juntos na divulgação e disseminação das boas práticas, integradoras de critérios de qualidade; e uma referência no desenvolvimento sustentável, no ordenamento do território, na conservação da natureza e da biodiversidade, na reabilitação urbana, no desenvolvimento rural, na defesa do património cultural, na valorização turística e na proteção da orla costeira. E propôs-se uma ação coordenada que integrava medidas legislativas e de regulação; e medidas de informação, sensibilização e educação.

Apontou-se para um crescimento territorial sustentável, capaz de promover a qualidade ambiental, as características do património construído e a identidade dos lugares. Apontou-se para a sustentabilidade ambiental, social, económica. E apontou-se para a sustentabilidade cultural.

Aqui chegados, exigimos mais. Pela qualidade e pela sustentabilidade dos nossos territórios.

Urge ultrapassar os desafios que a própria política identificava: a incapacidade do Estado garantir a proteção, integridade e gestão do património paisagístico e arquitetónico; a sobre-exploração dos recursos culturais e naturais; os impedimentos organizativos e a fraca cultura de cooperação intersectorial e interinstitucional; a desarticulação e a falta de clareza legislativa; a valorização de critérios quantitativos em detrimento dos necessários critérios qualitativos. Urge ultrapassar a inexistência de referências e critérios que garantam a proteção, a gestão e o harmonioso ordenamento das nossas paisagens.

Fizemos o caminho de uma política orientadora. Mas, num quadro legal e normativo em que os desejados e anunciados “robustecimento dos processos de governação inerentes à edificação, à urbanização, ao ordenamento e gestão da paisagem” e “a sistematização, a clarificação e a coerência do código normativo da construção e da edificação, valorizando critérios qualitativos em detrimento dos usuais quantitativos” foram ultrapassados por um complexo – para não dizer ingerível - sistema burocrático e regulamentar, importa inverter o rumo das coisas.

É tempo de passar da ambição à ação, da orientação à vinculação, pela qualidade da nossa arquitetura e da nossa paisagem.

É preciso passar da Política à Lei para fomentar, difundir e proteger a qualidade da arquitetura, como bem de interesse público, defendido pelos poderes públicos no âmbito das respetivas competências, e garantindo que as políticas conexas com a arquitetura e a paisagem estão subordinadas ao princípio da qualidade.