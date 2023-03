Cravos vermelhos e um molho de alecrim

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, aquando da sua presença na tomada de posse do Presidente Lula da Silva, convidou o seu anfitrião para visitar Portugal, na sua primeira visita a um país europeu. Aplaudo entusiasticamente esta decisão, não apenas por poder reforçar as relações entre os dois países irmãos e integrantes da comunidade lusófona, mas também pela ajuda e alento que Lula da Silva possa daqui colher na tremenda luta que tem pela frente contra os que ainda não desistiram de voltar a implantar uma ditadura militar no país. Portugal, tal como os restantes países lusófonos, só ganhará com o engrandecimento de um dos seus e será importante para todos que o Brasil atinja a grandeza internacional que o seu potencial justifica. A data definida para a visita não podia ser melhor escolhida.

Autor de uma extraordinária ação de desenvolvimento so­cial do Brasil, responsável pela implantação de uma ­maior justiça social no seio do povo brasileiro, um dos principais valores de Abril, Lula da Silva sabe também, por experiência própria, como é extraordinariamente difícil a luta contra os inimigos de sociedades mais livres e mais justas. As emboscadas de que foi alvo levaram-no à prisão, e não foi fácil a luta desenvolvida para provar a sua inocência. Livre de qualquer condenação, pôde voltar a envolver-se no processo de travar aquilo que era já um caminhar acelerado para a implantação de nova ditadura militar. Eis a razão por que considero altamente vantajoso que o recém-eleito Presidente do Brasil aqui viva connosco, passados 49 anos, a comemoração do dia em que os Capitães de Abril libertaram a liberdade e se envolveram no processo de fim da guerra e de construção da paz, abrindo as portas à democracia — um processo em que se envolveram e empenharam, findo o qual devolveram todo o poder à sociedade democraticamente organizada. Numa demonstração de que o papel dos militares não é, nem pode ser, o de sustentar uma qualquer ditadura, mas sim o de garantir a soberania do seu povo, externa mas também internamente.