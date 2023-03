Casimiro e Neeleman: descubra as diferenças

Em 2012 Miguel Relvas ligou ao amigo Alfredo Casimiro e propôs-lhe um negócio: ficar com a maioria do capital da empresa Groundforce. Não era possível a TAP ficar com a maioria do capital do handling num aeroporto que tinha mais de 50% de quota de mercado porque violava uma diretiva europeia.

Mas o então ministro dos Assuntos Parlamentares facilitou a operação: “deu” a maioria do capital (50,01%) à Pasogal, empresa criada para o efeito por Alfredo Casimiro, que apenas ofereceu uma garantia bancária junto do Montepio.