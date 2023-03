Bloqueados em 2015

Os pobres massacrados pela inflação dos produtos alimentares e a classe média esmifrada pelas taxas de juro veem os seus rendimentos irem para os lucros das energéticas, bancos e grandes superfícies. Os esperados resultados da política anti-inflacionista já se fazem sentir, com um aumento ainda ligeiro, mas continuado, do desemprego nos últimos cinco meses. Os “casos”, especialmente os que envolvem indemnizações, abalam os alicerces do poder de Costa junto de quem conta dinheiro para comer. Era inevitável que o PS caísse nas sondagens. Estranho é que o PSD não suba. Mas todo o seu discurso, da irritação com Lula à defesa das casas devolutas, está a léguas das preocupações quotidianas da maioria. Se é para chamar “comunista” a Costa, atacar a imigração e surfar cada caso até à exaustão, o Chega e a IL dão conta do serviço. O PSD não cresce porque, nervoso com a perda de votos para a sua direita, está a jogar no campeonato errado. Não conquista os que decidem quem ganha: um voto pouco ideológico, que gostou tanto da ‘geringonça’ como do cavaquismo, porque lhes garantiram uma vida melhor.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.