As sanções sobre a Rússia

Com o triste aniversário da brutal, injustificada e fracassada invasão da Ucrânia pelas tropas de Vladimir Putin, é uma boa altura para refletir sobre o efeito das sanções económicas sobre a Rússia. É inegável que a economia russa se ressentiu com o abandono das empresas estrangeiras, com a falta de produtos que vinham de fora e com a impossibilidade de desenvolver qualquer indústria fora do petróleo, gás e produtos relacionados. Medir ao certo qual foi a quebra no PIB russo em 2022 e estimar qual será em 2023 não é fácil, até porque, com os embargos internacionais, há também menos vigilância sobre a forma como os russos calculam as suas estatísticas. Mas com a revisão para cima do desempenho da economia europeia, não há dúvida de que, em termos relativos, a economia russa se contraiu mais no último ano do que a economia alemã ou a economia de qualquer outro país na União Europeia.

