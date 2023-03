Apague os seus podres ‘online’

Há frases que se dizem sem que se perceba o trágico que podem conter: “A internet não esquece.” Dizer isto é normalmente alertar para que se foi sentenciado ao eterno reviver de algum episódio que se preferia apagado. Mas não, a “internet” tem uma moral peculiar: possui uma memória infinita e permanente e não permite o perdão e o esquecimento. Quer se trate de algo falso ou verdadeiro, humilhante ou degradante — basta um qualquer ser do planeta efetuar uma simples busca, ou até por mera estimulação do algoritmo, para exibir o que se queria escondido. Tenho pena dos jovens que ficam marcados por causa de um qualquer episódio que se devia ter desvanecido na ressaca do dia seguinte, de uma parvoíce da idade que fica arquivada na net. E agradeço aos deuses da tecnologia ter tido uns bons anos de borga decadente e exuberante sem qualquer tecnologia. Caso tivessem coincidido no tempo, a “internet” não me teria permitido ficar um tipo relativamente ajuizado e estar a escrever um texto sobre essa intolerância. Tanta foi a asneirada que teria sido expulso da Urbi e estaria escondido no Orbi. Hoje, não se pode fugir à morte, aos impostos e quando se “cai na net”. É verdade que já se legislou em relação ao “Direito ao Esquecimento”, mas tal só funcionará em casos muito específicos, quando se quer apagar um qualquer link institucional (ou usado por métodos criminosos: fique até ao fim!). Quando uma adolescente quiser apagar uma “revenge porn”, ou qualquer catástrofe pessoal do género, é como parar o vento com as mãos. A viralidade com que esta se espalha torna impossível impedir a metástase. A desgraça a flutuar na net, ao contrário dos casamentos ou da fama no Instagram, é para sempre. Ou talvez não.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.