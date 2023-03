A casa e o transporte

No início da noite de quarta-feira um comboio da linha de Sintra foi parado quando um passageiro acionou o sistema de emergência tal era a sobrelotação das carruagens. O comboio ficou parado uma hora na linha, enquanto a PSP retirava os passageiros da composição. Foi o culminar de mais um dia muito difícil para os que usam a CP no seu dia a dia, no meio de mais uma greve que cruzou quatro dias.

Na confusa discussão sobre o pacote da habitação do Governo, o que me faz mais confusão é a absoluta ausência dos transportes como mecanismo de atenuar problemas nos grandes centros urbanos, sobretudo Lisboa e Porto.