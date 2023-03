A fábrica de fazer impunidade

A ficção-científica permite que o autor, argumentista ou romancista, coloque a humanidade num tubo de ensaio; é de facto uma experiência laboratorial com base na condição humana; o homem entra como um rato no labirinto. Pelo menos nas primeiras temporadas, a série “Westword” leva isto à letra e cria um cenário fictício no futuro: há ali uma espécie de parque de diversões onde o visitante pode ser o que bem quiser; não há lei, não há moral, a impunidade é possível naquele cenário do faroeste fictício; o visitante tira férias de si mesmo e sobretudo tira férias dos códigos morais e legais.