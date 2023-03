A Bolt ri-se da lei

A pensar nas plataformas digitais, o artigo 12º-A, acabado de acrescentar ao Código do Trabalho, presume "a existência de contrato de trabalho" quando haja fixação de retribuição pelo trabalho efetuado, poder de direção, controlo e supervisão da atividade (por exemplo, através de geolocalização), restrição da autonomia do trabalhador na organização do trabalho, poder disciplinar e utilização de instrumentos de trabalho da empresa (por exemplo, a aplicação ou os sacos térmicos).