20. Palavra da semana: canibal

Ouvi com atenção, e manifesto deleite, as declarações do líder do PSD em que este apelava a que procurássemos “pelo mundo as comunidades que possam interagir melhor connosco”, e creio que com isto se referia aos portugueses e não aos militantes social-democratas. Ora, é precisamente isso que tem acontecido nos últimos anos. A primeira coisa que muitos dos refugiados que temos acolhido fazem, seguindo o exemplo dos portugueses, é sair de Portugal à primeira oportunidade. Não consigo pensar num sinal mais evidente de afinidade cultural.