Tantos problemas, tanta falta de soluções

Na passada semana, o Eurostat publicou um estudo sobre a demografia da União Europeia, que é muito revelador quanto ao envelhecimento da população e aos desafios que encerra.

Entre os vinte e sete países da União Europeia, Portugal surge como um dos que tem menor taxa de população entre os 0 e os 12 anos (recuando de 14,9% em 2012 para 12,8% em 2022) e maior taxa de população entre os maiores de 65 anos (aumentando de 19% em 2012 para 23,7% em 2022). Atrás de nós, em ambos os indicadores, só um país – a Itália.

Portugal é, além disso, o Estado membro cuja população está a envelhecer a um ritmo mais acelerado. E, em consequência, apresenta um dos piores números no que toca à relação entre pessoas com idade para trabalhar e pessoas com 65 anos ou mais – menos de três.

A situação não é nova, mas tem vindo a agravar-se nas três últimas décadas. E os seus efeitos podem ser dramáticos em termos do nosso futuro colectivo, muito em especial no que toca à sustentabilidade da segurança social.

Esperava-se, por isso, que a questão estivesse no centro, não apenas do debate nacional, mas também das políticas públicas. Mas não.

No período, especialmente difícil, de aplicação do Memorando de Entendimento com a troika, a maioria PSD/CDS assumiu a centralidade do combate a este problema. E recordo como, à época, a esquerda no seu geral e o PS, em particular, desvalorizaram, para não dizer que quase ridicularizaram, essa atitude e a centralidade atribuída ao tema.

Não é de estranhar, contudo, que tenham agido dessa forma, preocupados que estavam, apenas, com a chegada o poder, ignorando as dificuldades estruturais e apostando na lógica de prometer tudo a todos e de distribuir os recursos que não havia (nisso, ao menos, são coerentes!).

Mais difícil é compreender que, ao longo dos sete anos e meio que já leva no exercício de funções, António Costa insista em não ver a prioridade do assunto e, sobretudo, em não compreender que, a manter-se, esta evolução negativa tudo condicionará. E é extraordinário que um Primeiro-Ministro tenha tempo e disponibilidade para se centrar em tantas questões secundárias e não seja capaz de liderar uma estratégia relativamente a algo que é, manifestamente, essencial.

A taxa de envelhecimento da população não é, em termos relativos, uniforme. E, como todos sabemos, a situação é ainda mais grave nas regiões do interior, por força da migração das populações mais jovens, que procuram nas zonas mais desenvolvidas, sobretudo do litoral, as oportunidades de trabalho, a protecção na doença ou o acesso à cultura que ali lhes não são adequadamente assegurados.

Por razões familiares, conheço relativamente bem a situação que se vive em algumas zonas desse interior. E o dia-a-dia desafiante que os habitantes enfrentam, em particular os mais idosos, por terem cada vez menos transportes, por terem que solicitar a algum amigo que lhes faça compras ou lhes avie a receita médica, por as idas do médico à extensão de saúde serem cada vez mais esparsas, por tantas outras coisas.

Supostamente preocupado com tudo isto, António Costa até criou um Ministério da Coesão Territorial. Mas, também aqui, as evidências falam por si.

Eis um exemplo mais: através de um estudo dado a estampa, esta semana, por um jornal diário, ficámos a perceber que, no que toca ao PRR, o concelho de Lisboa – não o distrito! – é, sozinho, destinatário de um montante superior à soma dos 284 municípios que recebem menos (sendo que vale a pena recordar que Portugal tem 308 municípios). E que o Porto só tem direito a cerca de um terço da verba da capital. E depois queixam-se quando se censura o centralismo…

A nossa Constituição define como tarefa fundamental do Estado a promoção do desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional e consagra como sua incumbência prioritária promover a coesão económica e social, orientando o desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões e eliminando progressivamente as diferenças económicas e sociais entre a cidade e o campo e entre o litoral e o interior.

António Costa gosta muito de manifestar, em palavras, o respeito que tem pela nossa lei fundamental, censurando outros – aliás, sem razão – por terem governado em conflito com ela. Mas, onde está, na prática, o seu apego por aquelas orientações constitucionais?

Ainda no que ao PRR respeita, já por mais de uma vez deixei aqui a manifestação da minha discordância quanto ao seu desenho, que é, em muitos aspectos, errado no plano das prioridades e injusto no domínio da alocação de recursos. Mas, já que está assim, ao menos que se cumpra com rigor. Nem isso, porém, acontece, como fica bem demonstrado pelas preocupações expressas pelo Presidente da República no que toca ao seu grau de execução e pelo teor do último relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que identificou atrasos relevantes e apelou à necessidade de acelerar o passo.

Se, para estes, e para tantos outros problemas que se vão acumulando e acentuando, não é capaz de encontrar soluções adequadas, a pergunta que se impõe é: para que serve, então, o Governo?