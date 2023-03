Seria bonita a festa, pá!

Faria sentido ter qualquer Presidente do Brasil com vínculo aos valores democráticos (só exclui um) a falar na sessão solene do 25 de Abril. Infelizmente o MNE achou que podia fazer um convite para casa que não é sua. É a versão caricatural do desprezo de quase todos os governos, especialmente em maiorias absolutas, pelo Parlamento. Ali nasceu a Constituição, com a separação de poderes. O convite para casa alheia é um insulto a esses valores e a Lula, que é envolvido num incidente interno