Objeção de conveniência

Quando o Supremo Tribunal norte-americano revogou, em junho de 2022, o direito constitucional ao aborto, várias vozes conciliadoras se apressaram a descansar a opinião pública portuguesa, assegurando que as ondas de choque não atravessariam o Atlântico e que a questão estava devidamente pacificada entre nós, com um regime jurídico de sucesso, perfeitamente estabilizado e equilibrado. Desconhecer a distância entre a law in books e a law in action permite viver fora da realidade, sobretudo num país como Portugal, onde a sageza das leis esbarra demasiadas vezes com a dureza da vida.