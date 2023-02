Nem mais um

Sete anos depois do referendo e três depois da saída oficial, o Brexit parece, finalmente, ter chegado ao fim. A Europa, que gosta de discutir o tema para criticar os britânicos, vê provada grande parte da sua razão. Foi difícil, foi custoso e os benefícios são muito pouco evidentes. Essa é, porém, uma consolação pouco importante que ignora os prejuízos internos da saída dos britânicos. Para os que ficaram, a partida britânica significou a saída dos mais atlantistas, pró-mercado e liberais da Europa. E isso foi um prejuízo interno. Mas a verdadeira lição, que a União Europeia não quer aprender, é perceber porque saiu o Reino Unido e como evitar que outras saídas voltem a acontecer.

Ao fim de todos estes anos, ainda há, na União Europeia (UE), dois tipos de obcecados com o Brexit. Os que celebraram a saída mas gostavam que o Reino Unido regressasse, submisso; e os que gostavam de ser britânicos e ter-se ido embora também. Uns e outros são personagens secundárias, mas têm feito muito ruído.

Guy Verhofstad é o mais emblemático dos anti-Reino Unido que, ao mesmo tempo, detesta o Brexit. Enquanto Londres estava na União Europeia, o ex-primeiro ministro belga, velho eurodeputado e eterno candidato a um qualquer cargo de tipo federal na União Europeia, entretinha-se a queixar-se de quanto os britânicos impediam o avanço da Europa. No sentido federal. Para Verhofstad, como para muitos outros, o Reino Unido era a ovelha negra da família europeia. Nunca se quis verdadeiramente integrar, atrasou e recusou os processos federais e, em suma, nunca foi verdadeiramente europeu, no sentido em que estes europeístas acham que se deve ser europeu. Curiosamente, ou não, são frequentemente os mesmos que criticaram a saída do Reino Unido e agora insistem que os britânicos um dia hão de voltar. Mansos, claro. É esse o seu sonho. Que uma saída complicada e uma vida pós UE difícil os faça pensar de novo e querer regressar. Mas, desta vez, nos termos da União Europeia, sem cláusulas de exclusão ou obsessões de soberania.

No extremo oposto estão os que gostavam de ter ido com o Reino Unido. E celebram a sua saída. Sem perceberem, ou percebendo mas não se importando, que poucos países da UE conseguiriam ter uma vida fora da União tão autónoma como os britânicos terão. E, mais bizarro, celebrando uma saída que só prejudicou quem tinha em Londres um aliado para as causas atlantistas, a favor do mercado e do comércio internacional. Para quem estas causas são importantes, o Brexit foi um enorme prejuízo para si e, portanto, para a União Europeia. O sentimento anti-Bruxelas, porém, é tão forte, que celebram a partida de um aliado em vez de a lamentar.

No meio de todas estas personagens, falta quem mostre que ter interiorizado a lição mais importante. Em vez de celebrar a saída dos menos europeístas dos europeus, ou lamentar a saída dos mais liberais da Europa, o que mais importava era perceber porque aconteceu e como é que se evita a repetição.

Por mais que se culpe o populismo, Putin, as mentiras ou a ignorância dos eleitores, para tentar acreditar que, na verdade, os britânicos não queriam sair, ou queriam mas estavam enganados, o facto é que, a partir do momento em que foi convocado, a vitória do Brexit no referendo era razoavelmente previsível. Precisamente porque, como se queixavam os eurofederalistas, os britânicos eram europeus recalcitrantes. E, portanto, dada a oportunidade de sair, aproveitaram e foram-se embora.

Para quem acredita que a União Europeia tem de ser sempre e cada vez mais federal, mais integrada e mais gerida a partir de Bruxelas, há poucas lições a tirar. Mas, para quem acredita que a Europa é, e tem de continuar a ser, uma construção de Estados livres, (limitadamente) soberanos e independentes, o Brexit é uma chamada de atenção, um alerta, que não devia ser assim tão difícil de compreender.

Quando um país com a dimensão, importância e relevo do Reino Unido decide que quer ficar de fora da UE, isso devia ser um alerta. Alguma coisa estará mal. E continua a estar.

A União Europeia tem de querer ser uma de duas coisas diferentes. Ou é um clube cada vez mais centralizado, que excomunga os resistentes à força centrípeta, e que acabará por ser um império do meio da Europa, federal e franco-alemão. Ou é a tal associação livre de Estados fundamentalmente soberanos que cedem e partilham soberania e poder para serem mais fortes e relevantes no mundo, sem nunca deixarem de ser únicos.

Na primeira versão, quem pensa diferente estará sempre a mais. E, portanto, ou se submete ou sai. Na segunda, a União Europeia existirá enquanto, e se, for útil para os seus Estados membros. Que, se sentirem aprisionados, acabarão por sair.

Em Bruxelas, onde a tendência para promover a submissão da periferia (geográfica ou política) ao centro é forte, não há muita gente que perceba como o Brexit foi mau para a Europa e como deve ser uma lição.