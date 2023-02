Contrapesos da História e guerra

A recente votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas ao fim de um ano de guerra é esclarecedora. Neste espaço de tempo, a Rússia de Putin não conseguiu acrescentar nenhum país para a sua órbita. Pelo contrário, a génese dos regimes de países que se mantiveram neutros ou votaram contra a retirada imediata de tropas russas do terreno ucraniano e condenaram a invasão diz mais dos próprios do que outra coisa qualquer. Existe ainda o caso do Brasil que, através de uma mudança de posição, explica isso mesmo, mas também, a forma como o novo governo passou a defender os interesses do país e a soberania na esfera global.

O mesmo já não se pode dizer de países como Angola e a África do Sul. O problema maior é que o peso colonialista e as sombras desse tempo levam demasiados governos Ocidentais a serem eternamente condescendentes nas palavras dirigidas ou na ausência delas junto de alguns com quem mantêm uma cooperação constante. Por mais voltas que se dê, a verdade é que essa ausência num momento tão definidor da História quando não é corrompida, reveste-se da mesma menorização que perpetuou durante demasiado tempo uma ocupação em diferentes lugares do continente africano.

E é exatamente com este posicionamento que João Lourenço e Cyril Ramaphosa insultam o passado recente dos seus povos e estão à margem dos interesses maiores dos respetivos países que lideram. A ideia contrária que se pretende colar em certos círculos africanos, sem conseguir largar o tal peso do passado, das ligações soviéticas ao país ou partido político e que faz por ignorar a relevância de cada contexto específico, acompanhada de um antiamericanismo primário que também existe por si só e de forma isolada em Portugal, é risível.

Já se sabe que os russos do grupo Wagner em África estão em força nos países onde os governos são muito fracos, pouco democráticos e corruptos. Contudo, seria de esperar um pouco mais de Angola e da África do Sul. Numa altura em que a Internacional Democrática do Centro-África descreve movimentos políticos sem precedentes e um terrorismo que coloca em causa as democracias da região africana, a visita de Sergei Lavrov à África de Sul e a Angola no mês passado ou o mais recente papel do presidente sul-africano, Ramaphosa, servindo como anfitrião dos exercícios navais da Rússia e China, merecem, num primeiro instante, ser vistos como uma ameaça às democracias.

Só que a partir de um segundo ou terceiro momento vem a questão económica e aí tudo se torna menos ameaçador e mais incompreensível: a Rússia nem um porcento das trocas de comércio internacional representa na África de Sul, enquanto a União Europeia e os EUA são com a China (16%) os maiores parceiros do país, significando 22 e 7% respetivamente.

Ou seja, mais do que a afronta regional à democracia de Angola e da África de Sul que são países longe de serem tidos como Estados párias ou terroristas, está o modo como estes governos atuam forçosamente e em toda a linha contra os próprios interesses do seu país. Até quando é que o peso colonial e as sombras desse passado recente serão usados por líderes em África para não estarem do lado da democracia e da liberdade, tanto lá como cá?

Não estamos no tempo da ausência de explicações e das perguntas sem resposta.