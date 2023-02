As Causas: sobre o mau Governo e as suas causas

O Pacote da Habitação, a forma como se trata do problema da Educação, Saúde e tantos outros, as trapalhadas dos ministros e o caos de coordenação do Governo têm causas e consequências.

Disso se tratará hoje.

E se o título parece retirado de um tratado do Século XVIII é porque tudo isto parece mais desse século do que do nosso.

TESTA-SE, CONTESTA-SE, LEGISLA-SE?

Como se lembrarão, na passada semana admiti a hipótese que as partes polémicas do Pacote da Habitação fossem uma encenação, equivalente às “aldeias Potemkin”.

Não foi preciso esperar mais de três dias para o confirmar: os sempre bem informados Ângela Silva e David Dinis escrevem no Expresso, louvando-se em fontes governamentais, que o Pacote “não deve ser levado completamente a sério. Ou melhor, trata-se de um ‘teste’ para avaliar as reações que esta ou aquela medida suscitam. Primeiro testa-se, depois contesta-se, e no fim legisla-se”.

Como é óbvio, isto não era um teste. E a nova tese é apenas mais poeira para os nossos olhos. Seria realmente muito grave se fosse um teste:

- desestrutura-se o Alojamento Local que é um setor crucial do Turismo (que é o nosso petróleo),

- provoca-se uma crise de confiança dos investidores no imobiliário,

-gera-se ansiedade em milhares de pequenos proprietários que no imobiliário colocaram aforros de uma vida (sejam residentes, emigrantes ou internacionais),

- trata-se abaixo de cão (que o PAN me perdoe) as autarquias, assim degradadas a cobaias de experiências sociais do Governo.

Como poderia ser só a fingir? Afinal – como eu imaginava – era encenação.

Mas não pode ser assim que se legisla. E, que me lembre, nenhum Governo agiu desse modo no passado.

O Governo – como outros já fizeram – deveria ter aberto um debate sério com alternativas, baseado em dados e estudos, com reuniões com os players do mercado e representantes dos grupos-alvo das medidas. Depois disso apresentaria, com rigor e detalhe, as medidas que iria legislar e/ou submeter à Assembleia da República, consoante o caso.

ALDEIAS POTEMKIN E SEUS RISCOS

Claro que a verdade é outra. Tudo o que são medidas “simpáticas” e não suscitam problemas vai avançar já.

O resto serve para entreter os deputados, entreter os “players” e os grupos-alvo, vai arrastar-se durante meses e no final será descaraterizado.

Tudo não passa de propaganda para quem precisa de alojamento nos meios urbanos, feito como engenharia social para culpar outros pelo seu fracasso.

Só que o problema com a engenharia social é que ela tem efeitos, mesmo que nada saia dos “testes” em “laboratório”.

Os grupos humanos reagem a estímulos e a receios, e com uma sabedoria milenar adaptam-se.

As adaptações que já estarão a ser feitas serão nefastas para enfrentar o real e grave problema do arrendamento nos grandes centros urbanos.

O arrastar por muito meses de uma indefinição é sempre o pior de dois mundos: não avança o que tenha de bom uma solução desejada e só se acentua o que essa solução e todas as outras tenham de pior.

Mas, no fundo, a grande lição é que quando se entra no mercado de encenar belas e falsas aldeias para agradar à czarina, e por isso se aposta na criação de ilusões, a seguir têm de se criar novas ilusões e encenações.

Esta teoria “testar/contestar/legislar” não é, pois, mais do que uma nova trapalhada para responder à brutal reação todos azimutes com que a sociedade civil e os meios académicos e políticos receberam o Pacote.

Por muito menos do que isto já vi demitir ministros.

O ABUSO DE PODER COMO POLÍTICA PÚBLICA

Enterrada que está a parte crítica do Pacote, que estigmatizei na passada semana, hoje quero analisar uma outra parte que – em termos de regime político e fundamentação do poder estatal – me parece muitíssimo grave.

Estou a falar da utilização dos poderes tributários do Estado para finalidades que extravasam do modelo politico-constitucional e sobretudo conformam um gritante abuso de poder. A gravidade é reforçada pelo facto de no ADN dos Estados desde tempos imemoriais estar sobretudo essa função tributária, que exige confiança.

Vejamos duas das medidas de acordo com o famoso power point:

(i) se proprietários individuais de imóveis os venderem ao Estado, em vez de o fazerem no mercado, não

pagarão no IRS o que seria o imposto de mais-valia (que pode chegar a cerca de 30% sobre o ganho), e

(ii) se os detentores individuais de imóveis em AL os passarem para habitação comum não pagarão IRS sobre o rendimento que vierem a ter, mas se insistirem em manter o negócio passarão a pagar um imposto extraordinário.

O problema não reside, como é evidente, em que o sistema fiscal possa ser usado como estímulo a políticas públicas e/ou para favorecer investimentos em certas áreas ou indústrias, por razões macroeconómicas. Isso faz-se desde que o Mundo é Mundo e nada tem de chocante.

Mas o que temos aqui é diferente: não se trata de isentar de mais-valias o ganho com vendas que a geram (isso aliás já existe para situações gerais e abstratas tipificadas), mas em restringir essa isenção exclusivamente para a venda feita por indivíduos (a acreditar no Público, também empresas e fundos de investimento serão abrangidos, o que se não previa no power point) e desde que seja feita ao Estado.

Esta solução é um abuso porque o Estado enquanto ente soberano se deixa instrumentalizar pelo Estado grossista de arrendamento e promotor imobiliário a concorrer no mercado com privados, no fundo adquirindo com vantagens para revenda.

Quanto ao alojamento local, algo semelhante ocorre: nenhum problema existe se fosse política macroeconómica pública geral e abstrata, em que o Estado estimulasse o arrendamento (em geral ou restrito a certas categorias, como seja a renda “acessível”, ou certos destinatários, como sejam os jovens) e atribuísse isenção geral e abstrata de IRS e IRC a quem o faça.

Mas, em primeiro lugar, se a política é adequada deveria não ser limitada ao que antes fosse AL.

E, sobretudo e em segundo lugar, esse estímulo macroeconómico não pode ser dado em alternativa do aumento de carga fiscal para quem – seja qual for a razão – prefira manter-se em AL ou não tenha outra alternativa.

E, finalmente, também é chocante distinguir quem faz mais valias e explora AL em nome individual, então com um prémio no IRS, e quem o faça em empresas (quase sempre micro ou pequenas empresas), então sem prémio no IRC.

E a opção para se não abandonar o AL pode aliás ser inevitável para muitos, para além dos que existem em empresas, por exemplo se o tipo de imóvel não se adequar ao arrendamento habitacional (se for parte de uma casa, um edifício com muitos quartos ou um conjunto de pequenos edifícios apenas com quartos e sem a autonomia que o mercado habitacional deseja) ou se os custos de liquidação da atividade AL forem muito elevados.

A instrumentalização do poder tributário do Estado é, em termos sistémicos, muito pior e mais gravosa do que uma (legítima) opção estatizante que se concretize por expropriação do direito de utilização de um bem imóvel, de que falámos na passada semana.

Tudo isto poderia até ser eventualmente considerado uma forma de chantagem ou de extorsão sob ameaça.

E assim se abre uma porta que destrói os cimentos do contrato social, no qual se baseia a admissão do poder de “imperium” em sociedades democráticas e liberais, como a nossa.

A RAZÃO DO MAU GOVERNO

Este Pacote da Habitação lembrou-me que muitas vezes me interroguei sobre o modelo de funcionamento do Governo. O tema mereceria um estudo aprofundado, que talvez exista. Se assim for, peço desculpa pela minha ignorância.

Muitos problemas que atingem este Governo surgem não tanto por incompetência, impreparação e iliteracia dos governantes (que por certo também por vezes existe), mas pela forma como o Governo funciona.

Visto de fora e um pouco de longe, nota-se que qualquer membro do Governo dedica muito do seu tempo a acalentar a sua base partidária, de que afinal depende a sua carreira, o que exige deslocações, reuniões, conspirações. É a dimensão basista.

Numa direção oposta, muito tempo é usado em deslocações a Bruxelas e a outros lugares onde de forma regular ou ocasional se reúnem os ministros ou secretários de Estado de cada setor dos países da UE. Dada a periferia portuguesa e o nosso fuso horário é improvável que para uma reunião se não ocupe mais de um dia. É a dimensão europeia.

Além disso, há o regular Conselho de Ministros semanal e a presença ritual na Assembleia da República, muitas vezes sendo a única função estar horas sentado em silêncio a olhar para os deputados. É a dimensão constitucional.

Depois há sempre inaugurações, colóquios, visitas várias a entidades diversas, audiências concedidas a empresas, sindicatos, associações, influentes locais. É a dimensão de representação.

Soma-se a necessidade de falar com jornalistas e comentadores de várias televisões, rádios, jornais e que têm blogues ou outras formas de comunicar e influenciar: entrevistas, esclarecimentos, desmentidos, “cachas”, intrigas, pedidos e (segundo me dizem) por vezes até alguma velada ameaça. É a dimensão promocional.

Algum tempo tem de sobrar para deveres (e prazeres) familiares, em datas ou ocasiões festivas ou que exigem cuidados, com parceiros, pais, filhos e amigos. E tempo para cortar o cabelo, ir ao dentista, tratar uma doença e tantas outras coisas com que todos mortais ocupam tempo. É a dimensão pessoal.

Depois destas prioridades, parece-me que pouco tempo sobra para governar na área que lhe compete, para estudar um problema e planear a solução, não falando do necessário para a executar. Ou melhor, não sobra tempo nenhum para fazer nada disso bem feito.

Para piorar as coisas, não temos a tradição britânica de confiar na estrutura da administração pública não partidária.

E os governantes rodeiam-se nos gabinetes, em regra, de jovens militantes que têm tanto de fidelidade como de impreparação e de ambição política e dedicam muito do seu tempo a outras tarefas que têm a ver com o seu futuro e não com o ministério.

O resultado disto é o inevitável. Não há tempo para governar bem, mesmo que tivessem qualificações para tal, não há tempo para tratar a sério de vários assuntos, mesmo que urgentes, não há tempo para estudar os dossiers e para os dominar.

Somos por tudo isso governados muito mal, infelizmente. Seria possível ser diferente? Não sei, sinceramente. Mas gostava que alguém me explicasse, pois, 50 anos que levo a trabalhar provam-me que assim não se consegue nada bem feito.

O ELOGIO

Aos anónimos cidadãos que por todo o lado estão a fazer o levantamento de imóveis devolutos, vazios, abandonados, de que o Estado é proprietário. Por vários lados isso está inorganicamente a acontecer e é um ato de Cidadania que merece realce. Vejam uma notícia do Correio da Manhã como exemplo: