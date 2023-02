Tudo às claras: o amor

A partir deste mês, na última segunda de cada mês, responderei a uma seleção das perguntas colocadas pelas pessoas que me seguem no Instagram. Este mês de fevereiro temos como tema “O Amor”, não fosse este o mês do Dia de São Valentim.

Repare-se que as respostas dadas têm em conta o contexto a que tive acesso. Não sou psicóloga nem socióloga, por muito que leia e me informe com pessoas sobre esses temas. No entanto, já passei por muitas situações complicadas e fiz anos de terapia — voltei recentemente. Dado isto, o tom com que escrevo é o meu tom pessoal de miga.

Compreender o amor, o que é o amor e partilhar amor por várias pessoas: o que dizer?

O amor não é nada fácil de perceber, porque tem tantas nuances, tantas formas, não fosse ele partir de pessoas tão díspares umas das outras. Não devemos esquecer que a amizade também é amor.

Penso que por “partilhar amor por várias pessoas” te referes a poliamor ou ter relações abertas. Vou-te contar um exemplo pessoal: já tive duas relações abertas, muito diferentes uma da outra. Quis mesmo perceber se seria para mim, já que tenho essa abertura para experimentar e chegar à conclusão sobre o que funciona e o que não, sem julgamentos. Lembro-me de pensar: “se tenho vários amigos e amigas, e gosto de todas/os, também devo conseguir ter várias relações amorosas ao mesmo tempo.” Acabei por me aperceber que, pelo menos no meu caso, mais pessoas equivalem a mais problemas *riso nervoso*. Apercebi-me que a minha agenda emocional não me permite conjugar várias pessoas, que quando gosto mesmo, e tendo em conta que tenho pouco tempo livre, quero focar a minha energia emocional numa só pessoa (para além dos meus amigos). Partilhei isto com o meu psiquiatra, a dizer que “não era moderna nesse aspeto, que não era para mim”. Ele respondeu-me de forma impecável, algo como: “não há regras gerais pré-definidas para as relações, cada relação é única. As pessoas podem criar as regras que melhor lhes convier, não há um padrão a seguir. O que funciona para uma pessoa, pode não funcionar para outra, e está tudo bem com isso. A mim não me importa se a Clara está numa relação aberta ou numa relação com várias pessoas, importa-me que a relação que tenha lhe faça sentido e a faça sentir bem.” O meu caso é só o meu caso.

Noutra consulta, com outro contexto mas ainda sobre relações, disse-me que não há problema nenhum em querer fazer sexo sem compromisso ou em não querer ter relações superficiais, que uma coisa ou outra, com segurança, é ok. O que importa é que o que procuras seja coerente com o que queres, ou seja, que assumas os teus desejos e que não te auto-sabotes.

Acabei de fazer 30 anos e a vida está a passar muito rápido, parece que não há mais tempo para encontrar o amor… Hoje em dia está muito, muito, muito, difícil.

O mundo está a viver uma falta de tempo global, passamos a vida a trabalhar, a ter preocupações pessoais. Temos o espaço mental todo toldado. Além disso, parece que a dada altura as pessoas estão todas emocionalmente indisponíveis, não é? Pelo menos eu sinto isso! Conheço alguém interessante que me parece interessado/a e de repente: emocionalmente indisponível. Para dicas sobre como encontrar pessoas, vê as duas perguntas seguintes.

Quanto à questão do tempo, não há idade para encontrar o amor. Para além de que aos trinta ainda temos uns dois terços de vida pela frente. Dá-me sempre um quentinho bom de representatividade ver que em Sexo e a Cidade elas estão nos 30 e em autêntico caos de dating.

Imagina que alguém encontra o amor aos 22, ou assim. Nada lhe garante que o amor não se vá despedaçar pelo tempo. Basta pensar como 50% dos casamentos acabam em divórcio e como as mulheres tendem a ficar viúvas mais cedo. Atenção, não digo isto para desanimares mais, mas para mostrar que a correlação entre tempo e amor é relativa. Dizem-nos para casarmos, para não ficarmos sozinhas, mas depois ficamos viúvas. Por isso, nada te garante que se encontrares o amor aos 30 ainda terás o mesmo aos 80. Nem seja por isso, cada vez mais me contam histórias de avós e tias-avós que estão ou voltaram a namorar já depois dos 80.

Quando começo a ficar ansiosa em relação ao tempo, para além de ver Sexo e a Cidade, pesquiso pessoas que só começaram o seu negócio depois dos 35/40 . Por exemplo, Vera Wang só começou a ser designer de moda aos 39, até lá era jornalista de moda. Se a Vera Wang conseguiu fundar uma marca com tanta qualidade só aos 39 e ter reconhecimento em vida — porque, por muito que eu não queira, a questão do reconhecimento artístico ser maior postumamente é uma questão relevante —, também há-de ser possível encontrarmos o amor.

Cada vez é mais difícil conhecer pessoas fora do mundo digital, o que achas disto?

Vejo esta questão em duas vertentes: falta de à-vontade para falar pessoalmente com pessoas que (ainda) não se conhece e a correria dos nossos dias sem intervalos pessoais.

A crescente presença no mundo digital, potenciada pela pandemia e pela falta de tempo pessoal no nosso dia-a-dia, está a fazer com que cada vez mais pessoas iniciem o contacto por via digital. Para teres noção da gravidade da situação pós-pandemia, “dois em cada cinco membros da geração Z nos EUA afirmam que a auto-expressão no mundo digital é mais importante do que a sua expressão no mundo físico” — dados da revista Marketeer de Janeiro deste ano, pág.40.

Além disso, honestamente, acho que, conforme o mundo digital foi avançando, ficamos cada vez mais destreinadas na comunicação com contacto pessoal: é mais difícil termos coragem de iniciar conversa e é mais difícil sabermos o que dizer. O medo da rejeição ao vivo também não ajuda muito, porque uma coisa é não te responderem a uma mensagem, outra coisa é ignorarem-te pessoalmente. No entanto, sou mesmo muito fã de iniciar conversas ao vivo e encaro isso como um desafio pessoal.

Sobre como conhecer pessoas fora do mundo digital, deixo dicas na pergunta seguinte.

Não gosto de dating apps. Onde procurar o amor?

Em eventos específicos sobre coisas que gostas. Por exemplo, conversas públicas sobre temas que gostes, apresentações de pessoas que admiras. Como há problemas que se levantam e questões feitas, é fácil no fim meter conversa sobre o que foi falado. E assim, mesmo que não encontres potenciais crushes, pelo menos assististe a algo que te interessa!

Aniversários com muita gente também são um óptimo pretexto para conheceres amigas/os de pessoas que já gostas, o que é sempre uma boa primeira vibe check.

Pessoalmente, prefiro eventos diurnos a noturnos, embora já tenha conhecido o amor na noite. Se amas música eletrónica/pop/house/tecno, ir a um evento desse tipo de música pode também ser um bom contexto.

Também me perguntaram se é preciso procurar o amor ou ele é que te encontra. Sobre isto, a meu ver, pode acontecer das duas formas. No entanto, se estiveres disponível para o amor, mais depressa vês as possibilidades que podem surgir nas pessoas à tua volta.

O meu namorado tem uma melhor amiga. Ela é muito querida comigo. Mas quando estamos os três juntos, ele esquece-se mesmo que eu existo não me inclui na conversa; ou vamos jantar os três, eu não gosto de cerveja e eles fazem questão de pedir cerveja. Acho que devia partir dele bebermos, por exemplo, sangria. Sinto que não me inclui em nada e isso incomoda-me. Será que são coisas da minha cabeça e deva ignorar?

Antes de mais, é importante dizer que se sentes isso, é o teu sentimento e, por isso, é válido senti-lo e não o deves ignorar. A relação de amizade deles existia antes de tu fazeres parte da vida do teu namorado, por isso, é normal que eles tenham os seus costumes. Isto não invalida em nada que te sintas excluída, porque realmente me contas que estás a ser excluída da conversa, e não põe em causa gostares dela e ela de ti.

Começo pela parte mais fácil. A questão da cerveja não me parece problemática, porque podes simplesmente pedir outra coisa para ti. Aliás, é mesmo importante que peças outra coisa para ti se não queres nem gostas de cerveja. Não precisa de ser ele a pedir a sangria, podes ser tu. Só o facto de ganhares coragem e dizeres algo como: “Preferia beber outra coisa, não querem sangria? Senão peço outra coisa para mim”, assim calma, normal. Podes sempre inverter as coisas e pensar se seria estranho para ti alguém ter essa reação num jantar. É normal não se gostar de alguma bebida. Assim como tu preferes sangria, ele pode preferir cerveja e está tudo bem com isso.

A parte de não te incluírem na conversa é que é mais sensível, até é irónico porque a vela deixa de ser ela e passas a ser tu *riso de miga*. Como te disse acima, a relação de amizade deles existia antes de ti, mas agora a dinâmica é outra se estão os três a jantar. Acho que deves comentar, sem rancor, a situação com o teu namorado. Até porque não precisam de ir só os três jantar. Porque vão só os três jantar? Porque não fazem três dinâmicas de jantar: tu+ele; ele+ela; e tu+ele+ela+amigos/as? Ou tens receio que eles jantem só os dois? Se sim, porquê? Tens razões para te sentires insegura?

Como esquecer o ex?

Quando descobrir, digo-te! Agora a sério, sugiro atividades que te distraiam de ambientes que ele costuma ocupar ou onde vocês costumavam estar. Numa primeira fase, é importante que cortem comunicação, para te habituares a viver a tua rotina sem ele, para criares novos costumes sem ele. Ora aí está outra ação que ajuda: criar rituais que não envolvam alguém num relacionamento amoroso, nem que seja começar a ir comprar pão todos os dias de manhã à padaria perto de casa.

Se não acabaram chateados, podes mesmo comunicar-lhe que precisas de um tempo sem falar com ele, para ficares tranquila com esta situação (e para conseguirem criar um elo de amizade, se é isso que pretendes no futuro. Se não pretenderes, não o digas).

Marca coisas com as tuas amigas, distrai-te, fala sobre ele se te apoquentar, mas faz por falar de outras coisas. Vai a eventos culturais sobre coisas que gostas.

Não lhe envies enormes mensagens sobre sentimentos, não vale a pena, MESMO. Falar sobre ele pode fazer bem, mas falar com ele pode fazer mal, ainda mais se lhe enviares um testamento e não obtiveres resposta, ou esta não ser a que querias. Se dás por ti com vontade de lhe enviar uma grande mensagem, pergunta-te qual é o objetivo que pretendes ao enviá-la. Pensa sobre isso ao invés de a enviares, por favor, e avança a fazer outra coisa qualquer não relacionada com ele.

Não te esqueças, também, de chorar se sentires que queres chorar. Deixares as emoções acumular dentro de ti não ajuda em nada.

Depois, passado algum tempo, se gostares da pessoa que ele é e quiseres ficar amiga dele e ele de ti, podem, com muita cautela, marcar um café aqui e ali. Digo isto porque tenho grandes, grandes, amigos com quem já tive uma relação a certo ponto. No entanto, por favor, não comeces a incitar uma amizade tendo como objetivo voltares com ele, porque isso poderia ser mesmo muito mau para ti.

Se precisares de apoio psicológico, procura. Um coração partido pode ser algo muito pesado.

Um relacionamento tóxico tem retorno? Qual o limite de hipóteses, se é que há?

Imagina que tocas na tua mesa de jantar e ela te dá choque. Ficas incrédulo, porque nunca achaste que uma mesa de jantar pudesse dar choque, até porque ontem não dava choque. Então tocas outra vez e dá choque. Mas, caramba, tu gostas tanto daquela mesa e foi difícil arranjar uma de que gostasses tanto. Então, em negação, jantas nela na mesma, mesmo levando choques. Arroz por todo o chão, tu a escorregares na alface, mas todos os hematomas valem a pena, porque tu gostas tanto daquela mesa. Não contas a ninguém que a tua amada mesa te dá choques, porque tens medo que as pessoas digam que precisas de te livrar da mesa. (...)

É assim que eu vejo uma relação tóxica. Gostas tanto que vais ficando. Não contas os problemas todos para não se tornarem mais reais. A dor em imaginares a tua vida sem aquela pessoa parece maior do que a dor que toleras para ficares com ela. Escolhi um objeto inanimado, porque quando uma relação chega a certo ponto de toxicidade, já não importa a mensagem que a pessoa te enviou, ou o que “ela disse e depois eu disse”, mas sim o que a pessoa te faz sentir. Ainda, é possível viciares-te em alguém, na sua atenção, na sua validação, na rush que te dá um momento incrível com aquela pessoa. Importa dizer que esse pico de felicidade só acontece porque a maior parte do tempo te sentes uma valente merda.

Não é fácil sair de um relacionamento tóxico, mas é urgente. A partir do momento em que já foi tóxico, poderá alguma vez trazer-te tranquilidade? A tua mente está treinada, vives insegura, em constante alerta. Claro que há relações que se tornam tóxicas por incompatibilidades sérias entre as pessoas ou por alguém estar com problemas emocionais com os quais precisa de lidar. Também é verdade que as pessoas têm as suas fases, mas uma coisa é a relação estar com altos e baixos constantes que te levam ao desespero e outra coisa é alguém estar a passar por apenas uma fase complicada (que não é relativo a toxicidade).

É verdade que as pessoas mudam, mas demoram muito a mudar. Não mudam a sério num espaço de meses. E não te aconselho a ficares a dar um tempo durante anos ou assim. A tua vida está a acontecer agora, usa o teu tempo em prol da tua tranquilidade.

Isto tudo para dizer: sai fora. Deixo, ainda, aqui o link para a minha crónica sobre relações tóxicas.

Como não ter medo de gostar de alguém e sair magoado?

Não há garantias no amor. Eu sei, isso é muito chato. Não há como garantir que correrá bem e por quanto tempo. Não tens garantias de que não vais sair magoado, nem tens garantias de que não vais ser tu agora a magoar alguém. Até pode calhar sairem as duas pessoas magoadas.

O que me ajudou a superar esse medo foi perguntar a pessoas próximas que estavam em relações felizes como se conheceram e como foi o processo. Traz um bocadinho de realidade do amor ao de cima!

Quando uma pessoa remarca muitas vezes o date, it’s a no?

Um não redondo. Nenhuma das vezes poderia ter remarcado outra coisa por causa do teu date? Claro que uma vez ou outra é normal, mas se for muitas vezes, é porque não és importante ou relevante ao ponto da pessoa desmarcar ou reorganizar a sua agenda nem por uma vez, para conseguir estar contigo.

A pessoa com quem ando continua amiga da ex. A ex continua com sentimentos mas a pessoa não quer deixar de ser amiga dela porque a ex não tem apoio familiar. É uma preocupação que deva ser minha — insegurança… ou apenas delas as duas?

Isto deve ser mesmo muito complicado de gerir… Não sei como reagiria na tua situação, ainda por cima sendo algo que está a acontecer para lá do teu controlo. Não sei o contexto pelo qual a ex da pessoa com quem andas não tem apoio familiar. O ideal seria eles darem um espaço de comunicação e a ex procurar apoio psicológico, imaginando de que se trata de algo grave. Como esse apoio tem um custo acrescido e pode não ser possível para a ex, não sei como poderá ser feito, mas sei que não é saudável para ninguém que ela dependa da pessoa com quem estás.

Para a ex, estar assim em contacto com alguém de quem gosta mas não é recíproco, e ainda tão dependente, não lhe faz nada bem. Seria mesmo importante que arranjassem algum mecanismo para criar aí alguma distância para que ela pudesse lidar com os sentimentos e se desapegar dessa dependência emocional. Esta situação também é um peso emocional grande para a pessoa com quem estás.

O que podes, e deves, sem dúvida, é falar abertamente com a pessoa com quem andas e explicar as tuas preocupações. Pode ajudar começar o raciocínio com o parágrafo acima, mostrando que te preocupas como a ex — como ele/ela se parece preocupar — mas mostrando os problemas de dependência que daí surgem e as possíveis implicações na vossa relação.

Não te esqueças que as traições só acontecem quando as duas pessoas querem, por isso, se a pessoa com quem estás não quiser nada, não acontece nada. A base das relações é mesmo a confiança. No entanto, não deixas de estar numa dinâmica complicada de gerir. Fica atenta ao que sentes, não desvalorizes.

Que atividades originais fazer enquanto solteira/o?

Quer solteira, quer numa relação, é extremamente importante que tenhas momentos só para ti e só com as tuas amigas/os. O teu namorado ou namorada não deve ser um constante plus one na tua vida: é mau para a vossa relação, para o espaço pessoal de cada um e muitas vezes uma seca para as tuas amigas/os, se acontece muitas vezes. É importante envolver as namoradas e namorados das amigas/os em eventos, muitas amizades bonitas nascem assim, mas também há assuntos que são para a amiga ouvir e não também para o namorado dela.

Então, atividades: ir a museus, sair à noite só com as amigas/os, fazer aulas de cerâmica (aconselho vivamente, por exemplo na Ó! Cerâmica ), workshops de culinária, conversas e apresentações sobre temas de que gostes.