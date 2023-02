O fator Hiroshima

O deputado Sérgio Sousa Pinto fez, para marcar um ano da invasão russa da Ucrânia, uma intervenção que levantou três das bancadas parlamentares. Mesmo dando o desconto de boa parte dos aplausos da direita resultarem do facto do deputado do PS ter fixado mais uma vez a mira para a sua esquerda, a verdade é que o discurso corresponde, com mais aprumo na forma, a uma retórica bastante popular, por ser moralmente compreensível para todos, sobre esta guerra: estamos em 1938. Transigir perante Putin seria o mesmo que transigir perante Hitler. Os violinos da paz alimentam, por ingenuidade, traição ou convicção, os equívocos com que Chamberlain poderia ter levado a Europa a uma derradeira tragédia. Apaziguar a besta com a nossa benevolência será alimentar a besta, que nunca estará saciada na sua fome de território.

