Esquerda: a fábrica de fazer pobres, que abandonou os trabalhadores

Não há injúria maior do que aquela que a direita normalmente lança sobre a esquerda: a de que são improdutivos e ociosos. A esquerda, no poder, é uma fulgurante máquina produtiva: cria pobres à velocidade com que se alimenta da pobreza. Assim canalizasse essa capacidade produtiva e essa voragem para a criação de riqueza, e Portugal não era tão pobre. Mas, nesse caso, é claro, também não estaríamos a falar da esquerda.

Analepse. Nasci em pleno PREC e cresci a ouvir a velha litania marxista: os ricos opressores exploram os pobres trabalhadores; e é por isso que a esquerda protege os pobres e a direita protege os ricos. Ah! Ainda me lembro das representações dos ricos e dos de direita (eram os mesmos) feitas pelo Vilhena na Gaiola Aberta. Revista que, já agora, hoje seria cancelada pela esquerda wokista; não tanto por causa da representação dos ricos, que isso nunca melindrou ninguém, mas - oh! - por causa de uma certa volúpia dos estereótipos de género.

Eu, porém, apesar de miúdo, e apesar de gostar da Gaiola Aberta precisamente pelas razões que a cancelariam hoje, sempre achei esta história marxista bastante pobre do ponto de vista do enredo. Enfim, lá por 1986, Freitas do Amaral, na sua candidatura à Presidência, trouxe um hino que me chamou à atenção pelo contraste: pela paz, pela riqueza, em Portugal, e lutar contra a pobreza em Portugal. Não havia aqui luta de classes, mas luta pela prosperidade. Bom caminho.

E eis a questão: defender a criação de riqueza é diferente de defender os ricos, e atacar a criação de riqueza (e os ricos) é diferente de proteger os pobres. Por outro lado, percebi mais tarde, que defender os interesses dos trabalhadores sindicalizados acaba, não poucas vezes, por significar o prejuízo de outros bastante mais vulneráveis. Mas, quanto a isto, já lá vamos.

Sigamos em modo musical. Outra música, outra letra, outro equívoco: Liberdade, por Sérgio Godinho (de 1974). "Só há liberdade a sério quando houver/ A paz, o pão/ habitação/ saúde, educação/ Só há liberdade a sério quando houver/ Liberdade de mudar e decidir/ quando pertencer ao povo o que o povo produzir". É um bom mote. Pena que os revolucionários não tenham ouvido a música até ao fim: "quando pertencer ao povo o que o povo produzir". A palavra chave é "produzir". E a receita, o retorno, da produção, neste caso, é o salário, o salário justo, o salário líquido. A canção não diz na última estrofe "quando pertencer ao povo o que o Estado lhe der". Não diz, porque mesmo nos loucos anos 70 do século passado, em Portugal, também a esquerda valorizava o esforço do trabalho. E defendia a justa retribuição.

Ora, o rendimento do trabalho, em Portugal, não só mas também por força da ineficácia salarial (cifrada na diferença entre o que o empregador paga e o que o trabalhador recebe), marcada pela carga fiscal e pelas obrigações para com a segurança social, é muito baixo. E nisto há uma desvalorização gravosa, por acção do Estado, do valor do trabalho.

Por causa disso, com um mercado imobiliário desequilibrado, graças a uma limitada oferta e precisamente pela falta de liquidez da procura, também a questão da habitação surge como um problema a que o mercado tal qual está não dá resposta satisfatória. Excesso de regulamentação, custos elevados de construção, dificuldade em construir graças a uma cultura e a regimes pouco amigáveis ao crescimento das cidades, anacronismo nas redes de transporte são algumas das razões para a crise. Principal responsável: Estado.

Na saúde e na educação, a sanha ideológica anti-privados e obsessivamente centrada na ideia romântica, mas errada, do serviço público ser prestado exclusivamente ou pelo menos tendencialmente pelo Estado, tem empurrado as famílias precisamente para o privado, obrigando-as a pagar duas vezes pelos mesmos serviços, e deixando os mais pobres entregues à vulnerabilidade de serviços públicos em colapso.

A tudo isto, a esquerda tem respondido com mais Estado. Mais Estado. Pior Estado. Pior: com um antagonismo militante para com a iniciativa privada e para com os direitos de propriedade, como recentemente se viu mais uma vez no debate sobre a habitação.

Como se não bastasse, as sucessivas greves de transportes, também à mão da esquerda que supostamente deveria defender os desvalidos da sociedade, têm prejudicado principalmente os trabalhadores mais vulneráveis; fortemente limitados no direito à cidade, na possibilidade de mobilidade para irem trabalhar. E com todas as consequências daí derivadas, onde a perda de rendimento e de emprego são as mais graves.

É de Lucas Pires a célebre frase: "Ao princípio não era o Estado mas o Homem. É esta uma verdade em função da qual será o Estado a ter de se humanizar – não o Homem quem tem de se estadualizar." O Estado deve limitar-se em função dos direitos do homem, e não o homem limitar-se em função do Estado. E, por mais que convenha agora aos campeões das ideologias dizer que a discussão não deve ser ideológica mas pragmática, esta questão, juntamente com a defesa do valor do trabalho e do mérito, são convicções doutrinárias de que a direita não pode abdicar. Hoje, como sempre. Hoje, mais do que nunca. Porque, repito, a esquerda no poder produz pobres, mata a criação de riqueza e alimenta-se dos pobres que cria, cuja dependência de quem lhes "dá" o que lhes seria devido pelo esforço do seu trabalho aumenta. Ou, como diria Sérgio Godinho, é tempo de lutar pela paz, o pão, habitação, saúde, educação, [porque] só há liberdade a sério quando houver Liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. E não o que o Estado lhe "oferecer". Talvez seja o tempo de começar a pensar em usar a liberdade de mudar.