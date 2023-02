Quem disse que não havia desígnio para Portugal?

Fogo que pouco arde mas muito se vê, a polémica sobre a habitação tem chegado a píncaros em que brilham os superlativistas mais dotados: Rui Moreira fez a cidade do Porto pagar uma publicidade em jeito de panfleto, intimando o Governo a “confiscar o parque habitacional dos municípios”, Montenegro descobriu um Costa “comunista”, Cotrim garante que os automóveis vão ser requisitados e Ventura, claro, ultrapassa-os. É tudo uma farsa em que se usam duas máscaras: os que gritam que querem que se mantenha a solução liberal, que já provoca um desastre social, e o Governo que finge que vai tomar medidas valentes, na certeza de que o resultado será que nem uma única casa será objeto do tal arrendamento forçado. O facto é que uns e outros querem o mesmo, ou seja, nada, e, como é natural, por se sentirem próximos nessa estratégia, têm de gritar a plenos pulmões. A direita e o PS partilham uma visão, ou, como agora se diz enfatuadamente, um desígnio para Portugal: o nosso futuro é a economia do turismo e, portanto, paciência para a habitação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.