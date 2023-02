Processo de Reinação Em Curso

Quando há falhas de mercado o Estado intervém. No caso da habitação, aumentando ou reduzindo impostos, construindo ou facilitando a construção, punindo ou incentivando mudanças de uso. No pacote da habitação, que tem de ser debatido em conjunto porque umas medidas servem para anular efeitos colaterais de outras, há coisas com grande impacto, como o controlo de aumento de rendas em novos contratos, que se faz em quase metade dos países da UE. Há coisas teoricamente boas, mas inúteis, como o Estado alugar casas a privados para as subalugar, que em Lisboa se resumiu a 254 em vez das mil planeadas. Há cortinas de fumo, como o fim dos vistos gold, mantendo as borlas fiscais para nómadas digitais e não residentes. Há medidas para fazer entrar mais casas no mercado, como a facilitação do licenciamento, que pode levar ao licenciamento tácito. Há a intervenção urgente para travar o efeito do Alojamento Local. Ele foi importante para a reabilitação e rendimento durante a troika? Sim. Agora é um eucalipto muito para lá dos centros das cidades. Travar novas licenças nas cidades, torná-las intransmissíveis e dar poder aos condomínios é o mínimo. Já a isenção de IRS para quem transfira para arrendamento pode ser eficaz, mas cria uma injustiça concorrencial em relação a quem sempre arrendou. Seja como for, os números não enganam: em Lisboa, os preços das casas caíram 9% nas zonas de contenção enquanto subiam 10% no resto da cidade.

