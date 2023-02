O palco dos encobridores

Há certas coisas, nisto da organização da Jornada Mundial da Juventude, que não foram pensadas.

Vamos ter na Cidade da Alegria, nome adequado a Lisboa, visto que é uma cidade mais alegre do que o Rio no Carnaval, embora as caras nas paragens de autocarros sejam de uma tristeza infinita sabe-se lá porquê, talvez por não poderem morar em Lisboa, e nos supermercados também não abunda a felicidade nos rostos, deve ser por causa dos preços neuróticos que em vez de seguirem a inflação triplicaram a inflação, vamos ter na Cidade da Alegria, repita-se, 150 confessionários. Construídos por reclusos certamente arrependidos.