O pacote de medidas do governo vai facilitar o acesso à habitação?

SIM O pacote de medidas do Governo sobre habitação surge num momento do país em que se verifica uma conjuntura explosiva na área da habitação: subida das prestações do crédito à habitação, insegurança dos inquilinos face aos despejos e as subidas de rendas.

O Governo percebeu, finalmente, que a área da habitação, como direito constitucional, deve ser colocada no centro da discussão e apresentar propostas que venham a beneficiar os inquilinos e também os proprie­tários, incentivando a que surjam no mercado mais fogos para responder às necessidades das famílias portuguesas, em especial os mais jovem e as camadas médias da população.