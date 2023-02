Não somos árvore dessa floresta

O ano de 2022 terminou com uma enorme e justificada pressão sobre o Governo. A TAP — uma vez mais, a TAP — fez cair uma secretária de Estado, depois outro secretário de Estado, depois um ministro e abalou ainda outro, nem mais nem menos que o poderoso ministro das Finanças e delfim de António Costa. O fim do ano não trouxe o fim da crise política que atingiu o Governo e 2023 começou com nova queda, desta vez na Agricultura.

Num país em que se tem a perceção da incapacidade do Governo em fazer, é obra: houve mais membros de Governo a sair ou mudar de poiso do que meses de Governo!