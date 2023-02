Mais habitação ...de luxo

No dia 29 de dezembro, o Politécnico de Lisboa lançou um anúncio público para a “venda dos prédios urbanos sitos na Rua da Academia das Ciências, nºs 3 e 5, e na Rua do Século, nºs 89 a 93”. No anúncio acrescentava que “a adjudicação será efetuada segundo o critério da proposta com o valor mais elevado, tendo por referência o montante base no valor de dez milhões de euros”.

Para quem não conheça, trata-se de uma venda em pleno Bairro Alto, paredes meias com o Ministério do Ambiente, numa das zonas com o metro quadrado mais alto do país. Sem nenhum juízo de valor, é uma zona onde qualquer edifício degradado acaba — por razões de custo e procura — como condomínio de luxo.