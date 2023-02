João Salgueiro: um percurso e um legado excecionais

Ao longo de seis décadas, João Salgueiro manteve uma ação consistente em prol da sociedade portuguesa, sempre alicerçada em sólidos princípios e valores morais. A enorme riqueza do seu trajeto torna qualquer descrição inevitavelmente incompleta e a sobreposição de facetas faz com que o todo seja claramente superior à soma das partes.

A faceta dominante e integradora da atividade profissional de João Salgueiro foi a de economista. A Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa marcou o início do seu caminho nesta disciplina, com particular interesse nas matérias ligadas ao planeamento e crescimento. Nos já longínquos anos de 1957-1959 trabalhou no Gabinete de Estudos do Ministério das Corporações e como Consultor e Diretor de Planeamento do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho.

A pós-graduação em planeamento económico e contabilidade nacional pelo Instituto de Estudos Sociais, em Haia, veio complementar a formação de base, numa altura em que a experiência de vida académica no exterior era ainda incomum. Mais tarde, a passagem pela Graduate School da Universidade de Standford veio consolidar o interesse pelas questões da competitividade.

Outra das facetas de João Salgueiro foi a de banqueiro. Nos anos marcantes de 1974-1975 exerceu o cargo de Vice-governador do Banco de Portugal. Mais tarde, entre 1983 e 1999 assumiu a presidência do Conselho de Administração do Banco de Fomento Exterior, onde havia trabalhado no início da sua carreira. Nos três últimos anos deste período assumiu também a presidência do Conselho de Administração do Banco Nacional Ultramarino e da Caixa Geral de Depósitos, passando posteriormente pela presidência da Associação Portuguesa de Bancos. Nestas várias funções sobressaíram os princípios da prudência e da isenção, aliadas a uma preocupação permanente com a criação de condições para o aumento da competitividade da economia portuguesa.

O sentido de serviço à Comunidade foi também uma marca indelével do seu percurso. Iniciou esta faceta do seu trajeto presidindo à Juventude Universitária Católica, tendo sido diretor do «Encontro – Jornal dos Universitários Católicos». Em 1970, participou na fundação da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, organização a que presidiu. A participação no Conselho Económico e Social e no Fórum para a Competitividade foram também contributos de relevo.

Partindo da intervenção cívica, João Salgueiro assumiu responsabilidades enquanto político. Em 1969 assumiu funções como Subsecretário de Estado do Planeamento Económico, cargo que ocupou até 1971. Foi também deputado à Assembleia Nacional em 1974 e, nessa qualidade, presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Finanças. Nesse ano, aderiu ao recém-criado PPD - Partido Popular Democrático, contribuindo assim para os esforços de construção da democracia em Portugal. Em 1981 assumiu a pasta de Ministro de Estado, das Finanças e do Plano do VIII Governo Constitucional e foi deputado à Assembleia da República entre 1983 e 1985.

A vida política e partidária não foi assumidamente o meio natural de João Salgueiro. No entanto, não deixou de estar presente quando considerou que tal favorecia o interesse nacional e optou por cessar funções quando entendeu que o rumo político não conduzia à resolução dos problemas do país. Nas suas próprias palavras “soluções adiadas são ruturas anunciadas”. João Salgueiro deixou marcas em processos importantes. Um deles foi, enquanto Ministro das Finanças, a chefia da delegação portuguesa nas reuniões interministeriais que decorreram no âmbito da negociação da adesão de Portugal às Comunidades Europeias.

Ao longo de quase seis décadas João Salgueiro foi um Professor. Iniciou o seu percurso enquanto docente no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa com as disciplinas de teoria económica e economia do desenvolvimento. Mais tarde, lecionou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa e também no Instituto Superior de Gestão Bancária. Contudo, a maior parte deste percurso como docente decorreu na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, hoje Nova School of Business and Economics.

Enquanto docente, João Salgueiro sempre lecionou com rigor, transmitindo simultaneamente entusiasmo pelas questões económicas e estimulando o espírito crítico dos que tiveram o privilégio de ser seus alunos. As suas aulas foram também espaços abertos, onde a presença frequente de oradores convidados proporcionou visões diversificadas e debates enriquecedores.

O seu papel na vida universitária foi mais longe do que o ensino, ajudando a moldar o projeto do que viria a ser a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e presidindo à Junta de Investigação Científica e Tecnológica entre 1972 e 1974. Por fim, registe-se ainda a participação no Conselho Geral da Universidade do Minho, sua região natal, onde a ligação entre a universidade e o mundo empresarial sempre lhe mereceram elogios.

O perfil de João Salgueiro não ficaria completo se não fosse referida a sua dimensão humana. O Homem que nos deixou, na globalidade das suas virtudes e fraquezas, foi mais do que um economista, mais do que um banqueiro, mais do que um cidadão interventivo, mais do que um político e mais do que um professor. João Salgueiro foi alguém a quem nunca se ouviu uma palavra saudosista ou miserabilista, mas antes propostas para ultrapassar os obstáculos e progredir. Foi alguém com o humor apurado que caracteriza os espíritos elevados e generoso para com quem lhe pede ajuda. Tudo isto sempre com discrição e convicta modéstia.

Ninguém é insubstituível, mas há quem faça muita falta. Para mim, foi um privilégio ter trabalhado e aprendido com alguém como ele. Muito obrigado e até sempre João Salgueiro.