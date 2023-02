Morreu João Salgueiro, um cidadão exemplar, um dos nossos melhores economistas, um espírito aberto e arguto, sempre com intervenções precisas e lúcidas.

Ele era para mim, jovem engenheiro nos anos 70 do século passado, a grande referência de jovem tecnocrata que no então Secretaria­do Técnico da Presidência do Conselho de Ministros e depois como subsecretário de Estado do Planeamento de Marcelo Caetano procurou a modernização e a transição pacífica de um regime politicamente obsoleto. Nessa passagem pela política, dedicou-se ao desenvolvimento económico e assumiu, como nunca mais vimos, o planeamento estratégico, participando numa fase rica de visão económica e de prospetiva sobre o futuro, que teve como pontos altos a adesão à EFTA, os Planos de Fomento e a criação, com Rogério Martins, do Gabinete da Área de Sines.