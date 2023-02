Habitação: O Governo que se prepare

A Constituição não deveria ser encarada como um obstáculo ao programa do Governo na habitação. Miguel Prata Roque explicou-o muito bem no Expresso. A Constituição portuguesa contém um programa normativo orientado para a superação da desigualdade social que tem por objetivo a transformação da sociedade e do Estado. Os mecanismos utilizados para efetivar esse programa são, no essencial, deixados ao livre jogo democrático. Mas o Estado português não é um Estado neutro: é comprometido com a garantia dos direitos fundamentais e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos e so­ciais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. Estou a transcrever trechos do artigo 9º. O problema está, precisamente, em que a Constituição não tem sido levada a sério na crise da habitação.

