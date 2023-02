Tudo lhe doía/ de tanto que lhes queria”, começa um poema de Eugénio de Andrade, publicado em “Obscuro Domínio” (1971), e que devo ter lido pela primeira vez por volta dos 18 anos. O poeta explica depois o que lhe doía, “a terra/ e o seu muro de tristeza”, “um rumor adolescente”, “não de vespas/ mas de tílias”, “o fogo reunido na cintura”. Aos 18 anos, cada poeta que eu descobria (na biblioteca lá de casa, nas livrarias, nos livros que os amigos liam) reformulava a minha ideia de poesia, uma ideia dogmática, ainda que fugaz. Isso aconteceu-me com poetas aos quais demorei algum tempo a chegar, por serem “difíceis”, ou me serem biograficamente difíceis (Herberto, por causa do tom, Ruy Belo, por causa do tema). Com Eugénio, ao invés, nenhum obstáculo, adesão imediata, a velha armadilha da “legibilidade”. Era, além do mais, o género de poeta que me interessava e ainda interessa: conciso, intenso, esquivamente autobiográfico. Durante anos, foi um dos meus favoritos, lembro-me bem de andar com aqueles livrinhos esguios no bolso.

