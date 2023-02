A presidente Lagarde e o BCE

As coisas não estão a correr bem para o BCE. A sua presidente, Christine Lagarde, está a passar por um período mais difícil do que era esperado. Digo isto com pesar, pois achei que foi uma excelente escolha para aquele cargo.

A necessidade de uma política monetária não convencional causou tensões no Conselho do BCE durante a presidência de Mario Draghi e também houve divergências com os governos da zona euro em relação à sua política. Era preciso um novo presidente que conseguisse harmonizar todos os membros do Conselho e que também conseguisse minimizar as tensões com os governos. Quem melhor do que a antiga ministra das finanças de França para o fazer?