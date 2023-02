A moral sexual da Igreja

A primeira vez que escrevi sobre o evidente clima de abuso que vivi no confessionário do meu colégio foi no blogue “Jugular”. Foi em 2009 e ali pode ler-se isto: “Lembro-me da provocação do C. Hitchens ao perguntar se a religião é abuso de menores. Às vezes é, (...) havia uma atenção doentia, por parte do colégio e do precetorado, aos pecados da carne. Na confissão, (...) recebíamos uma folha com os dez mandamentos e, para cada um, sugestões de pecados. Assim, o nosso exame de consciência seria induzido e mais completo. No sexto mandamento, o fatídico da castidade, perguntava-se, por exemplo: demoro-me, no banho, a contemplar o meu corpo? (...) O sacerdote fez-me perguntas de uma minúcia que nunca vi, como advogada, serem feitas em tribunal. O meu corpo, o corpo de uma criança, foi escrutinado atrás de uns quadradinhos de madeira, o confessionário.”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.