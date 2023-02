Temos assistido, de forma sistemática desde 1974, a um forte depauperamento das nossas Forças Armadas. Multiplicam-se as notícias de desinvestimento, de perda de efetivos, de dificuldades na retenção de efetivos, de falta de recursos, só para citar alguns exemplos.

Sabemos da relevância de umas Forças Armadas e do quanto representam para a soberania de um país. Sabemos da importância que a cultura organizacional, know how e as capacidades detidas pelas Forças Armadas representam para o bem comum. Mas continuamos, paulatinamente, a fazer de conta que não existe um problema sério e sobre o qual urge uma decisão consequente, e não apenas circunstancial ou corporativista. Continuamos a não responder a uma questão feita há 48 anos: que Forças Armadas queremos?

Sim, uma pergunta com 48 anos, precisamente os que nos distam sobre o fim da guerra do Ultramar e a fundação do regime democrático em 1974, e à qual as Forças Armadas responderam com a sinalização da necessidade de adaptação aos tempos modernos. Era o momento de, como afirmou o general Carlos Fabião (CEME entre 74/75), reequacionar as missões do Exército, e repensar o Exército em termos de instituição cívica para a defesa e serviço do povo, que o mesmo seria dizer de Portugal, que passava de uma situação de 150.000 homens no serviço militar obrigatório para os cerca de 30.000 que existiam nas fileiras.

Foi precisamente neste período que a instituição militar iniciou o seu processo de adaptação ao regime democrático, para deixar de estar orientada para a guerra convencional e, assim, libertar as capacidades militares para o apoio civil em tempo de paz. Era preciso preparar a nova geração de militares que não passaria pelo Ultramar e que deveriam ser preparados para a "guerra moderna”.

Em suma, um momento de viragem.

Hoje, assistimos a um momento de quase asfixia das nossas Forças Armadas, que enfrentam problemas profundos com a espinhosa capacidade de atrair e reter os seus efetivos, agravado pela significativa dificuldade na concretização da aquisição de recursos estruturais para o cumprimento das suas missões mais elementares.

Mas porquê?

Por causa de um complexo ideológico e concetual que ainda ecoa nos discursos dos “experts” da segurança e de algumas corporações e que o poder político ainda não conseguiu dissipar de forma cabal. Complexo ideológico e concetual que ainda recai sobre o conceito de defesa nacional, no sentido de apenas ser entendido na sua perspetiva puramente militar, e não, como foi devidamente alertado à data, uma perspetiva global como a ameaça.

Quase cinco décadas volvidas, persistem as muralhas no conceito de segurança: a segurança interna é uma atribuição exclusiva das forças e dos serviços de segurança e a segurança externa pertence às Forças Armadas. Diga-se, em abono da verdade, que se trata de muralhas mais mentais do que legais. Com efeito, se a legislação mais recente, com especial enfoque para a lei de segurança interna, aprovada em 2008, a Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, veio prever expressamente a possibilidade de colaboração das Forças Armadas em matéria de segurança interna, persistem, infelizmente, os casos em que os militares são confrontados no terreno com situações no mínimo caricatas.

Veja-se o caso recente no qual, em plena situação de pandemia, assistimos a uma querela que envolveu agentes da PSP e militares em Vila Real. Não sabem os militares as condições do exercício da sua missão? Receberam menos formação do que qualquer agente de segurança? Seguramente que não.

Contudo, se a materialização do artigo 35.º da lei de segurança interna que prevê a colaboração das Forças Armadas em matéria de segurança interna tem sido de difícil concretização, o inverso não se verifica. Veja-se a este propósito o caso da aquisição de lanchas e embarcações pela GNR para ingressar em áreas de competência que já estão devidamente atribuídas. Faz sentido? Justifica-se?

O certo é que continuamos a manter muitos pruridos quando se trata de assumir com clareza as missões que não sejam puramente militares e que podem ser exercidas pelos nossos militares.



Mas num país com recursos humanos e materiais limitados, a otimização dos recursos é uma necessidade, e a coadjuvação entre os agentes do Estado uma inevitabilidade.

Todos, sem exceção, são convocados para prevenir, mitigar e combater os efeitos das novas ameaças à nossa segurança. Sem complexos institucionais ou preconceitos normativos. Para uma ameaça global, a resposta tem de ser global. E as Forças Armadas fazem parte dessa resposta.

Porque as Forças Armadas do séc. XXI não são apenas o garante da unidade territorial ou da soberania nacional, são um agente ativo na promoção da segurança das pessoas em tempos de paz, designadamente em situações de emergência ou de risco.

Por isso mesmo, hoje, quase cinco décadas depois do fim da guerra do Ultramar, a pergunta ainda se mantém. E todos aqueles que vão iniciar em breve a discussão da lei de infraestruturas militares e a lei de programação militar têm a obrigação de responder a esta pergunta: que Forças Armadas queremos?