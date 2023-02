20. Palavra da semana: devoluto

Nós, portugueses, gostamos de casas. É assim, não há nada a fazer. A casa do português não é só o seu castelo, é o seu refúgio, o seu ninho e, quando disparam as taxas de juro, o seu tormento, o lugar onde tirita de frio no inverno e onde, no estio, quase morre cozinhado a vapor. A casa do português é extensão do seu corpo, da sua história pessoal, é a sua autobiografia, com ar condicionado ou torneiras que pingam, vidros duplos ou portas que rangem, manchas de humidade nos tetos e marcas de unhas de cães desesperados no parquet.

