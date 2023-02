A realidade alternativa de Putin

Ontem, dia de Carnaval, e perante uma audiência que se assemelhava mais a um grupo de condenados às galés do que a conjunto de convictos apaniguados e apoiantes, Putin proferiu o discurso do Estado da Nação. E, se refiro a circunstância de ter coincidido com o Carnaval é porque, não fora a gravidade substantiva daquilo que disse – e daquilo que vem fazendo -, poderia parecer que nos encontrávamos perante uma espécie de realidade alternativa, comparável aquela que a celebração do Entrudo propicia.

Deixo aqui algumas pérolas “putinescas”: foram os ucranianos que começaram a guerra e os russos apenas usaram a força para a parar; antes da “operação militar especial”, o Ocidente e a NATO mencionaram publicamente a possibilidade de fornecer à Ucrânia armas nucleares, em antecipação a uma futura invasão da Rússia; nos anos trinta, o Ocidente abriu as portas ao regime nazi; o Ocidente usará quem quer que seja – terroristas, nazis, o próprio Diabo – para combater a Rússia; o povo ucraniano tornou-se refém do seu regime e dos seus senhores ocidentais; o Ocidente quer impor o seu totalitarismo liberal; no Ocidente, até a pedofilia é anunciada como algo normal; com a aceitação de casamentos ente pessoas do mesmo sexo, o Ocidente está a tentar desestabilizar a vida familiar na Rússia.

No essencial, estes argumentos não são novos. Mas não deixa de ser extraordinário que se insista neles de forma tão despudorada. Ou talvez não… porque são cada vez mais patentes as aproximações entre Putin (ele sim!) e os nazis, no que toca à distorção grosseira da realidade e à construção, a partir dela, de uma narrativa política própria, em cujo âmbito os factos para nada contam.

Sejamos, pois, claros, na apreciação daquelas absurdidades.

Não foi a Ucrânia que começou a guerra. Nem os Estados Unidos, nem a NATO, nem a União Europeia. Foi a Rússia, por sua exclusiva responsabilidade e decisão. Sem que, sublinhe-se, para isso tenha sido minimamente provocada. E depois de, num passado recente, já ter ilegal e ilegitimamente anexado outras partes da Ucrânia.

Nunca ninguém disse, sugeriu ou alvitrou, que a Ucrânia poderia vir a dispor de armamento nuclear. E, muito menos, que isso pudesse constituir uma espécie de antecâmara para a invasão da Rússia, a qual nunca foi cogitada, nem mesmo nos piores momentos da Guerra Fria.

Nos anos trinta, quem objetivamente criou condições para que Hitler começasse a Segunda Guerra Mundial foi a Estaline, com a assinatura do Pacto Ribbentrop-Molotov, que antecedeu o início daquela em apenas nove dias.

Não é o Ocidente que está a recorrer a todo e qualquer meio para ajudar a Ucrânia a repelir a agressão. É do lado russo que estão os mercenários do Grupo Wagner, que se recorre ao recrutamento de presidiários ou que se valoriza o contributo do líder checheno Ramzan Kadyrov, bem conhecido pelas suas práticas em matéria de violações graves dos direitos humanos.

O povo ucraniano não está refém de nada nem de ninguém. Ao invés, porque nos tem dado, a todos, mostras diárias da sua firme determinação em manter a sua soberania e a sua liberdade. Mas Putin, há que reconhecê-lo, tem especial autoridade para falar sobre reféns. Porque é ele quem, de forma progressiva, mas implacável, tem vindo a fazer recair sobre o seu país o garrote do autoritarismo, reprimindo toda a diferença e aniquilando fisicamente adversários políticos e, até, antigos aliados seus que ousaram afastar-se.

E é até ridículo que um autocrata sem escrúpulos critique aquilo a que chama o totalitarismo liberal. Até porque, por natureza, o liberalismo não pode ser totalitário…

Por fim, a cruzada moralista. Putin invoca a Igreja, cita a Bíblia, defende a tradição, critica a dissolução moral do Ocidente, indo ao ponto de afirmar, como acima referi, que entre nós se normalizou a pedofilia…

Curiosa atitude, contudo, tendo em conta que estamos perante alguém que foi formatado na ideologia soviética e que não esconde, de resto, o seu saudosismo relativamente a esse tempo. Ainda que seja um tipo de pragmatismo a que, naquelas paragens, já estamos habituados. Recordemos o exemplo de Estaline que, após a invasão alemã, não hesitou em “mandar às malvas” o internacionalismo proletário, apelando aos sentimentos patrióticos e à defesa da mãe-Rússia.

Num momento em que a guerra na Ucrânia se arrasta há quase um ano, continua a haver comentadores e analistas que, embora condenando a Rússia, não deixam de referir que Putin está a aproveitar, em benefício desta, as tendências hegemonistas dos Estados Unidos e a expansão para Leste da NATO e da União Europeia, construindo a tese de um país cercado que, em obediência à sua importância geopolítica e ao seu passado histórico enquanto grande potência, tem o direito e o dever de se revoltar contra essa realidade e os riscos existenciais que para si representa.

Não duvido da boa-fé de muitos desses comentadores e analistas (não de todos…). Mas parece-me que aquilo que estamos a viver tem uma explicação bem mais simples e comezinha: um ditador que quer maximizar o seu poder (e, já agora, a sua riqueza pessoal) e que, para isso, constrói um discurso nacionalista, baseado na suposta atitude de inimigos imaginários (melhor dizendo, convenientemente criados). E, por detrás dele, uma clique de apoiantes, umas vezes sedentos de retomar a influência que já tiveram (como é o caso dos militares), outras desejosos de aumentar o seu pecúlio pessoal à conta do sacrifício do interesse público.

No fundo, nada de especialmente original. Embora levado a uma escala que raramente foi, no passado, atingida.