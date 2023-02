A habitação não é uma mercadoria

O acesso à habitação tornou-se um dos principais fatores de desespero de quem vive em Portugal. Não de agora. A novidade é que, finalmente, este assunto chegou ao centro do debate político. O reconhecimento generalizado da sua importância - e do bloqueio que o mercado impõe ao cumprimento deste direito humano básico - é a primeira vitória de quem se tem mobilizado e produzido conhecimento sobre este tema. A necessidade que o Governo sentiu de apresentar um pacote de medidas resulta deste percurso, mesmo que soluções consistentes continuem longe do horizonte.

O debate, todavia, tem deixado à vista o desfasamento entre a substância das medidas e a reação que se lhes seguiu. Os proprietários, com o inefável Dr. Menezes Leitão à cabeça, incitaram na praça pública um extravagante alvoroço, como se estivesse em curso a aniquilação da sacrossanta “propriedade privada”. Luís Montenegro fantasiou até uma “faceta comunista” de António Costa. Rui Moreira quis ganhar o campeonato da alucinação da direita política, ao diagnosticar “pulsão bolivariana autodestrutiva” na pessoa do Governo, em vias de provocar a “extinção do alojamento local”. Quando não se contorcem no pesadelo bolchevique, os proprietários lá reconhecem que "isto nem sequer tem aplicação, é para entreter o pagode". Mas quem julgue a realidade pelo verbo colorido destes oradores da direita, encontra Portugal à beira da revolução bolchevique.

E no entanto, até ver, o que temos é um pdf de 28 páginas com um conjunto de ideias ainda sem forma de proposta de lei (impossível portanto discuti-las com o indispensável detalhe) e em que a habitação continua a ser, no essencial, dependente de um mercado financeirizado.

As medidas que se conhece poderiam ser divididas em quatro grupos.

Em primeiro lugar, um vasto conjunto adicional de benefícios fiscais aos proprietários, com o objetivo de tornar ainda mais rentável o mercado do arrendamento, reduzindo impostos a quem trocar o negócio do alojamento local por este, isentando de mais-valias e facilitando os licenciamentos, retraindo as exigências do Estado. Estas medidas pressupõem que o problema é sobretudo a “ausência de oferta” (embora Portugal tenha mais dois milhões de fogos do que de agregados familiares). Elas são socialmente injustas e abrem potencialmente o campo aos patos bravos da construção, com a cedência de terrenos públicos a privados (devia ser apenas para cooperativas de habitação), a diminuição do controlo da qualidade dos projetos, a liberalização da construção e a redução de impostos a quem especulou com casas vazias ou com a indústria do alojamento local.

Em segundo lugar, estão as propostas que pretendem mitigar o empobrecimento das famílias perante o valor especulativo das rendas atuais e o brutal aumento dos juros dos empréstimos. Como? Não através do controlo de preços ou de juros, mas da transferência esporádica de dinheiro público para compensar muito parcialmente esses aumentos. O mercado permanece sobreaquecido e os proprietários ou os bancos passam a ser financiados indiretamente (através de apoios aos inquilinos ou famílias), sem tocar na estrutura de desigualdade, sem transformar o acesso a uma casa num direito social e sem beliscar o quase monopólio do mercado na provisão da habitação.

Em terceiro lugar, há medidas que seriam justas, mas que se revelam, a fazer fé nas declarações conhecidas, mera publicidade enganosa. É o caso do fim dos vistos gold, opção que só peca por tardia, mas que é esvaziada pela abertura de novos alçapões para os fundos de investimento estrangeiro com poder económico para que desviar as casas disponíveis para fins não habitacionais.





Boas ideias… para as calendas

Algumas das medidas - é o quarto grupo - inspiram-se em princípios corretos e já aplicados por inúmeros países europeus, mas a forma da sua aplicação (ou mesmo o seu enunciado sem aplicação concreta) tem tudo para as deitar a perder.



Um exemplo é o do controlo das rendas. Removido por fim o tabu teórico do PS sobre esta necessidade, o que está em cima da mesa toma como referência o valor atual das rendas, já especulativo e impossível para a maioria das pessoas. Ou seja: este controlo das rendas não baixará as que existem, apenas abranda a sua subida futura.

Outro exemplo: a suspensão futura de licenças de alojamento local e o fim do caráter vitalício das que hoje existem são medidas acertadas, em princípio. Mas ao atirar para 2030 a avaliação das atuais licenças (sabe-se lá com que governo) o efeito nos próximos anos é nenhum. Uma medida desse tipo deveria ter um prazo de seis meses a um ano, não de sete anos!

Terceiro exemplo: o arrendamento compulsivo das casas que estejam vazias (mais de 700 mil em Portugal) tem mobilizado a direita como se fosse uma novidade deste pacote. Na verdade, a possibilidade está na lei portuguesa desde 2007, foi reforçada com a Lei de Bases da Habitação e é aplicada em vários países, incluindo com governos liberais. Na Dinamarca, uma casa não pode ficar vazia mais de seis meses e, findo esse prazo, o Estado pode forçar o arrendamento a um inquilino indicado pelas autoridades públicas. Em Amsterdão, a lei não permite casas vazias por mais de dois meses. No Reino Unido, podem ser requisitadas ao fim de dois anos. Na Catalunha, ao fim do mesmo período, o Estado pode comprar as casas e arrendá-las a preços acessíveis. É uma medida de bom senso, que decorre do reconhecimento da função social da propriedade, prevista na Constituição. A questão é se o governo vai querer mesmo avançar e se o Estado será realmente capaz de dar o exemplo. Em 2019, por exemplo, conseguimos que três edifícios devolutos do Ministério Defesa, no centro do Porto, passassem para o Ministério das Infraestruturas para serem transformados em habitação acessível. Seria preciso fazer isto em grande escala. Mas, volvidos quase quatro anos, nenhuma obra foi feita. De facto, várias ideias contidas no anúncio do governo são já possibilidades legais, mas cuja aplicação tem sido um fracasso, por ausência de vontade política. Como teriam agora alcance? Quantas das centenas de milhares de casas devolutas vão passar a ser habitadas? E quando? E com que rendas? Lendo o pdf, não se sabe.

Uma coisa é certa: nada mudará verdadeiramente sem um forte movimento pelo direito à habitação, que confronte a inação do governo, que obrigue a que a habitação deixe de ser tratada como uma mercadoria, que enfrente os interesses poderosos de quem especula com o negócio das rendas e do turismo, que combata a financeirização da habitação. Que lute casa a casa, bairro a bairro, para que as cidades voltem a ser de quem as habita. Esse movimento já tem duas datas para sair à rua: no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, na manifestação da “Vida Justa”, em Lisboa; e no dia 1 de abril, quando o direito à habitação ocupará várias cidades num protesto conjunto de dezenas de organizações. Eis a nossa única esperança.