Política de vistos para a CPLP: aplauso de pé

Há alguns anos, um amigo meu que tinha dupla nacionalidade, portuguesa e espanhola, deslocou-se aos serviços de imigração de Moçambique com o seu passaporte português para pedir um visto de trabalho. Trabalhava lá numa ONG portuguesa, o seu visto estava quase a caducar e tinha contrato para ficar mais um ano. Apesar das burocracias, foi-lhe dado um visto mas era de apenas seis meses. Voltou para casa, agarrou no passaporte espanhol e voltou ao mesmo serviço, com o mesmo contrato, mas agora como era espanhol deram-lhe o tão desejado visto de 12 meses. Ou seja, num país da CPLP com o qual temos excelentes relações, davam por regra a um português o visto de 6 meses mas aos espanhóis davam de um ano. É ridículo mas espelhava bem as fragilidades da CPLP em matéria de circulação entre os Estados-Membros.

