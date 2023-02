É carnaval, ninguém leva a mal que seja um powerpoint

A técnica tem pergaminhos e até antecessores tão ilustres que parece não criar surpresa ou sequer incomodidade. De facto, onde antes se nomeava uma comissão, que na sua profunda e misteriosa sapiência elaboraria um relatório – a técnica ainda serve para casos desesperadamente bicudos e bloco-centralizáveis, como o do aeroporto – agora, em tempo de vertigem de comunicação e em que se espera que os chefes reajam à velocidade do Twitter, chegou a vez do powerpoint. Dá um bom efeito visual, há mesmo uma subespecialização em gráficos a cores que pode ser convocada para preparar a conferência de imprensa, e não há muitas perguntas difíceis. Assim foi o pacote da habitação, resultado do estranho ultimato dado pelo primeiro ministro à nova responsável do governo pela pasta, uma forma de amesquinhamento, depois de durante seis anos os governos Costa terem recusado os meios mínimos para uma estratégia no setor. Aliás, se nesse período houve alguma política, foi a criação um campo de minas e armadilhas com os Vistos Gold e com a expansão do Alojamento Local, que foram os únicos objetivos destes governos e em que triunfaram brilhantemente, fazendo disparar o preço da habitação. O ministério da habitação foi sempre o ministério das finanças, que não queria casas mais baratas mas sim beneficiários de vantagens fiscais para casas mais caras.

